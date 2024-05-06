Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! O sözlerin ardından eleştiriler yükseldi: "İstifa etmeli"

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Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olurken sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 90'a yükselten sarı-lacivertliler, ligde son 3 haftaya girilirken lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

İKİ DEPLASMAN 4 PUAN KAYIP

Bu sezon dış sahada mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, üst üste elde ettiği 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Sivasspor ve Konyaspor maçlarında 2'şer puan kaybetti. Fenerbahçe dış sahada oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik alarak 48 puan topladı ve 2020-2021 sezonunda elde ettiği ‘dış sahada en fazla puan toplama rekorunu’ da geride bıraktı.

SARI-LACİVERTLİLER 3. KEZ GOL ATAMADI

Sarı-lacivertliler, 18 hafta sonra bir maçta fileleri havalandıramadı. Ligde 89 golle, en golcü takım olan Fenerbahçe, 3. kez rakip fileleri havalandıramadan maçı tamamladı.



MERT MÜLDÜR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

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Konyaspor mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Mert Müldür, iki takım oyuncularının yaşadığı gerginlik sonrası itirazda bulunurken hakem Bahattin Şimşek tarafından 34. dakikada sarı kart gördü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Mert, gelecek hafta iç sahada oynanacak Kayserispor müsabakasında cezalı duruma düştü.

İSMAİL KARTAL ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Fenerbahçe'de şampiyonluğun mucizelere kalması ve Konferans Ligi'ne havlu atılmasının faturası Teknik Direktör İsmail Kartal'a kesildi.

Deneyimli teknik adam son dönemlerdeki kadro seçimleri ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle eleştirilere maruz kalırken Olympiakos'a elenilmesinin ardından tepkiler artarak devam etti.

Konferans Ligi'nde turu Olympiakos'a kaptıran sarı lacivertlilerde fatura İsmail Kartal'a kesilirken 34. haftadaki Sivas deplasmanındaki tercihler ve açıklamalar nedeniyle eleştirilere maruz kalan Kartal, son Konyaspor beraberliği sonrası yine hedef haline geldi.

O SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Konyaspor maçını değerlendirirken "Şampiyonluk yarışına devam ediyoruz. Matematiksel olarak şansımız devam ettikçe elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullanan Kartal, sosyal medyada tepki çekti.

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İŞTE İSMAİL KARTAL'A YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLERDEN BAZILARI

"Sorumluluk benim diyebiliyorsan, bu durumun gereği istifa etmektir. Fenerbahçe'nin önünü açın!"

"İsmail Kartal, sadece ve sadece yüksek stres altında oyuncu grubunun moral değerlerini yüksek tutamamış veya bazı tercihlerde ısrar etmiş, ezberci hoca olabilir ama sorumlu yönetimdir"

"Bırakıp gidin artık, sizinle olmuyor, takıma ve bize zarar veriyorsunuz"

"İsmail Kartal başarısız değildir, ne yapacak adam daha Fenerbahçe'de. Kimse başarısız değil, istediğiniz kadar uğraşın, mücadele edin bu düzenle kimse başa çıkamaz çünkü rakibiniz kötü olduğunda dahi kazanması için herkes destek veriyor.

"Hocam kusura bakma, biraz gururun varsa sabah idmana çıkmazsın"

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"İsmail Kartal'ın bu gece gönderilmesi lazım, taraftarda moral bırakmadı"