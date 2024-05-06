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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Sorumluluk bana ait

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Kartal: Sorumluluk bana ait
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 22:35

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

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Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı lacivertliler puanını 90 yapsa da lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını zora soktu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal mücadeleyi değerlendirirken "Aslında maça çok da iyi başlamadık ama yine de ilk devre 2-3 pozisyon bulduk. İkinci yarı golü atıp maçı kazanmayı hedefliyorduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar elinden gelen her şeyi yaptı. Sorumluluk bana ait. 7-8 tane çok net pozisyonlara girdik. Bunu beklemiyorduk. Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Ümit ile ilgili bir şey diyemem son maça kadar elimizden geleni yaptık." dedi.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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