Fenerbahçe'nin en büyük kabusu bir kez daha hortladı! En büyük rakibi oldu

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Sezon boyunca sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe, birçok oyuncusundan çok az faydalanabilirken İsmail Yüksek'in ardından iki sakat daha verdi.

Geçen sezondan kalan sakatlara bu sezon eklenen isimler Fenerbahçe’nin adeta şampiyonluk yarışında en büyük rakibi oldu.

PEREZ VE HENRIQUE'Yİ UNUTTU

Stoper Luan Peres’in Avrupa’daki Rennes maçında sakatlanıp arka çapraz bağlarından ameliyat olmasıyla başlayan aksilikler, Lincoln Henrique’nin de ön çapraz bağlarının yırtılmasıyla devam etmişti.

BECAO VE FRED'İ UZUN SÜRE KULLANAMADI

Bu yıl da Pendik maçında Rodrigo Becao ve Fred’in şok sakatlıkları camiaya ‘Pes artık’ dedirtmişti.

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CENGİZ ÜNDER 1.5 AY OYNAYAMADI

Serdar Aziz’in sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat geçirmesi, Alexander Djiku’nun Ludogorets Razgrad maçında sap ayak bileğine aldığı darbeyle kırık yaşamış ve 40 gün sahalardan uzak kalmış, Fenerbahçe de ciddi bir stoper sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.

KING YOKLARI OYNADI, CENGİZ'İN YOKLUĞU OLUMSUZ ETKİLEDİ

Joshua King’in bezdiren sakatlık süreci, Miha Zajc’ın fıtık problemi, en pahalı transfer Cengiz Ünder’in yaklaşık 1.5 ay süren sol arka adale sakatlığı takımı olumsuz etkiledi.

İSMAİL YÜKSEK SEZONU KAPATTI

Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışına ‘devam’ derken çok önemli bir yıldızını kaybetti.

Karşılaşmanın 19. dakikasında ayak bileğinin burkulması nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan milli futbolcunun dün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucunda ayak bileği bağında kopma tespit edildi.

SIRBİSTAN'A GİTTİ

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki yıldızını ünlü doktor Andreja Milutinovic tedavi edecek ve EURO 2024'e yetiştirilmeye çalışılacak.

BU KEZ OSAYI SAMUEL VE İRFAN CAN İKİLİSİ SAKATLANDI

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olduğu karşılaşmanın ikinci yarısında iki sakatlık birden oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, yaşadıkları sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Osayi Samuel yerine 52. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin yerine ise 54. dakikada Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.