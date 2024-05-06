Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan Mert Hakan Yandaş'a uyarı

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olurken ilk devrede ev sahibi takımın katı savunmasını aşamayan sarı lacivertlilerde Kaptan Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş'ı uyardı.

Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve sezonu kapatan İsmail Yüksek'in yerine ilk 11'de görev alan Mert Hakan, Konyaspor karşısında ilk devrede etkisiz bir oyun ortaya koydu.

DZEKO'DAN MERT HAKAN'A UYARI

Edin Dzeko'nun arkasında Sebastian Szymanski'nin görev bölgesinde oynayan Mert Hakan, takımın da etkili olmadığı maçta kötü bir oyun sergilerken ilk devrede Kaptan Edin Dzeko tarafından uyarı aldı.

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UZUN UZUN ANLATTI

Fenerbahçe'nin Bosnalı tecrübeli yıldızı Edin Dzeko, oyunun durduğu bir anda Mert Hakan Yandaş'ın yanına giderek pozisyonu anlattı.

Mert Hakan Yandaş'a nasıl pozisyon alması gerektiğini ve anlatan Dzeko, elleriyle pozisyonu anlattı.

Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş'a uzun uzun pozisyonu anlatırken ikili arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı.

İKİNCİ YARI OYUNDAN ALINDI

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, ikinci yarıya iki değişiklikle başlarken etkisiz kalan Mert Hakan Yandaş'ın yerine Michy Batshuayi, yabancı kuralından dolayı Rodrigo Becao'nun yerine ise Çağlar Söyüncü dahil oldu.

Fenerbahçe Pendikspor maçında Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko arasında ufak çaplı bir gerilim yaşanmıştı.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk ederken Fenerbahçe'nin iki kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko arasında kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı.

Maçta 30. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçen Pendikspor'da futbolcular, 45+3. dakikada sakatlık olduğu gerekçesiyle topu taca atmıştı. Tacı kullanan Fenerbahçe, ilk önce topu geri vermezken taraftarın alkışladığı durum sonrası Edin Dzeko, kendisine gelen topu yeniden Pendiksporlu futbolculara vermişti.

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Pendiksporlu futbolcuların oyunu geciktirmeye çalıştığını belirten Mert Hakan, Dzeko'nun topu geri vermesine tepki gösterirken Edin Dzeko'nun da karşılık vermesiyle ortam bir anda gerilmişti.