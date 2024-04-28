Selçuk İnan: Kendimi kötü hissediyorum

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Trabzonspor, Süper Lig’in 34’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 4-2 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarsız oynadıkları için konsantrasyon açısından çok zorlandıklarını belirterek, "Oyunda şöyle bir değerlendirme yapalım; taraftarsız oynadığımız içerde ikinci maçımız. Bir Sivas maçı bir de bu maç. Bu şartlarda Trabzon şehrindeki bir yerde taraftarsız oynarken konsantrasyon açısından çok zorlanıyoruz. Taraftarımız bizi bir daha lütfen yalnız bırakmasınlar bunun konsantrasyon bozukluğunu net bir şekilde yaşıyoruz. Ne kadar konuşsak ne kadar çalışsak ne kadar iletişim de kursak oyunun başlangıcında iki şey var. Top rakipteyken ya sert olacaksın veya topa sahip olma felsefemiz ki bugün daha fazla olmamız gereken bir durumda yine oyunun başında 0-0 iken hiç acelemiz yokken, erken final paslarında geçişe geçişten de mağlup duruma düştük" dedi."

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GERİDEN GELİP KAZANMAK SON DERECE ÖNEMLİ"

Geriden gelip kazanmanın son derece önemli olduğunu kaydeden Avcı, "İkinci yarı itibariyle bir gole bakıyordu. Çünkü rakibin çok kritik bir durumu vardı. Bir gol oyunun içine doğru sokacaktı. Devredeki değişiklikler, oyun değişikliği doğru cevaplar verdi. Geriden gelip kazanmak son derece önemli. Ocak ayında 9 tane maç oynadık, sonrasında geçenlerde 26 günde 2 tane müsabaka oynadık, şimdi de Mayıs ayında full maç oynayacağız. Bu bir futbol takımı açısından, bir ritmi yakalama açısından çok sağlıklı bir durum değil. Önümüzdeki sene umarım bu planlamaya da son derece dikkat ederler" diye konuştu.

"TRABZONSPOR VAZGEÇMEZ"

Oyuncularını tebrik eden Avcı, "9 maç oynadığımızda 4 tane bir haftada maç kaybettiğimizde o zaman ifade etmiştim çok eksiklerimiz olmasına rağmen, sakatlarımız, Afrika Kupası, satıştan giden oyuncularımız olmasına rağmen hep şunu ifadeyi kullandım; Trabzonspor vazgeçmez, inadıyla oynar diye. Trabzonspor bugün tekrar vazgeçmediğini göstermiştir. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gaziantep’e başarılar diliyorum. Selçuk Hoca, Trabzonspor’da önemli hizmetler yapmış, antrenörlük mesleğinde benim de eski oyuncum Selçuk İnan’a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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"ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN PLANLAMASINI YAPARKEN OYUNCULARLA KONUŞUYORUZ"

Transfer çalışmalarının Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte çok ciddi bir şekilde devam ettiğini de aktaran Avcı, şunları kaydetti:

“Ciddi çalışmalar, ciddi mesafeler kat ediyoruz. Daha da tamamına ulaşmış veya hızlı bitmiş gibi gözükmeyen ama yaklaştığımız önemli transferler var. Draguş önemli bir oyuncu. Geldiğinden beri Gaziantep’e önemli katkılar sağlıyor, bugün de çok ciddi bir performans bize karşı sergiledi. Onuachu ile de olsun diğerleri ile de olsun önümüzdeki senenin planlamasını yaparken konuşuyoruz. Onuachu onunla konuştuğumuzu size söylememiş, ben de söylemeyeyim o zaman. O bizim aramızda kalsın, konuşuyoruz, iletişim kuruyoruz. Bir yerde yarışırken bir yerden de önümüzdeki senenin ciddi şekilde daha fazla rekabetini oluşturacak, daha fazla seçeneğin olduğu, daha fazla zenginliğin olduğu bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız.”

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SELÇUK İNAN: KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maç sonrası çok bir şey söyleyecek durumda olmadığını ifade etti.

Sorumluğu üzerine aldığını ve üzgün olduğunu belirten İnan, "Kendimi biraz kötü hissediyorum. Böyle bir zamanda bu şekilde maç kaybetmek bize yakışmadı. Aynı zamanda oyuncularımla içerde konuştuk, onlar da sorumluluğu üzerlerine alıyorlar. 3 dakikada 3 gol yemek bize yakışmadı. Böyle bir anda can çekişirken aşağılarda bu kadar zorlanırken bu şekilde basit goller yemek bize yakışmadı. Onun için çok oyun konuşmak istemiyorum. İyi hazırlandık, iyi de başladık. 2 gol bulduk, 3’üncü 4’üncü golleri de bulabilirdik. Zor geçti benim için üzgünüm. Açık konuşmak gerekirse dün takımla yaptığım toplantıda maçı kazanacağımızı söylemiştim, inanmıştık. Trabzonspor’u en iyi bilen biri olarak, bu atmosferde seyircisi yokken 3 gün önce maç yapmışken, burada onları yenmek olası sonuçtu ancak olmadı" dedi.