Erdoğan, Özel ve Dervişoğlu’ndan beklentiler

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İki seçim iki yeni siyasi aktör ortaya çıkardı.

İki seçim yeni bir siyaset düzeni kurdu.

2023 genel seçimlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Yerel seçimler de Meral Akşener’i tasfiye etti.

Yeni siyaset düzeni muhalefet cephesinde kuruldu.

EGE SİYASETİ

CHP yenilendi, Özgür Özel’le seçimlere girdi. Tarihi bir başarı elde etti. Yerel seçimlerde ağır bir hezimet yaşayan İYİ Parti ise yoluna Müsavat Dervişoğlu ile devam etme kararı aldı. Böylece uzun bir aradan sonra Ege bölgesi siyasete iki genel başkan kazandırdı. Özgür Özel Manisalı, Müsavat Dervişoğlu İzmirli.

İktidar kanadında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli açısından yeni bir durum yok. Cumhur İttifakı yoluna devam ediyor.

KUCAKLAYICIYDI

Müsavat Dervişoğlu’nu MHP’de genel başkan adayı olduğu kongrede tanımıştım. 120 oy almış, kongreyi kazanamamıştı. Ama çok güzel bir konuşma yaparak çekilmesini bilmişti. O günden beri izlerim. İYİ Parti kongresini kazandıktan sonra yaptığı konuşma da kucaklayıcıydı.

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İYİ PARTİ NE OLACAK

İYİ Parti bu dönem varlık ya da yokluk mücadelesi verecek. Müsavat Dervişoğlu’nun en önemli görevi partiyi birlik ve bütünlük içinde tutmak olacak.

Meclis’te 38 milletvekili ile temsil edilen İYİ Parti’nin önemli bir gücü var. Yeni anayasa süreci başta olmak üzere kritik konularda anahtar rolünü oynayabilir. Milletvekili geleceğine bakar eğer İYİ Parti’de geleceğe dair bir umut göremezse arayışa geçer. Parti dağılır. O nedenle Müsavat Dervişoğlu’nun hata yapma lüksü yoktur.

AKŞENER’İN VEDASI

Meral Akşener tarihi bir fırsat yakalamıştı ama siyasi hataları nedeniyle bunu değerlendiremedi. Şimdi uzun uzun Akşener’in yanlışlarını yazacak değilim. Çünkü aktif siyasetteyken eleştirmiştim. Aktif siyasette olduğu zaman yere göğe sığdıramayıp, siyasete veda etikten sonra arkasından tekme vuranlardan olmam.

BABACAN VE DAVUTOĞLU NE YAPACAK

Akşener birçok şeyi yanlış yaptı ama giderken bir siyaset dersi verdi. Yerel seçimlerden önce seçimi kaybederse bedelini ödeyeceğini açıklamıştı. Sözünün gereğini yerine getirdi. Meral Akşener’in ilkeli tavrı Ali Babacan’a, Ahmet Davutoğlu’na örnek olmalı.

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AKŞENER GERİ DÖNER Mİ

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’na göre daha şanslı. Çünkü İYİ Parti’nin başında kendisine yakın bir isim var. Bundan sonraki süreci Müsavat Dervişoğlu’nun performansı belirleyecek ama “Hatıran yeter” şarkısıyla uğurlanan Meral Akşener, bir süre sonra “Ne olur geri dön” şarkıları eşliğinden İYİ Parti’ye döner mi? Neden olmasın?

YENİ SİYASET DÜZENİ

Cumhur İttifakı ortakları olarak Erdoğan ve Bahçeli yeni dönemin en güçlü siyasi aktörleri olmaya devam edecekler. Ama muhalefet cephesi iki yeni siyasi aktör kazandı. Siyasi denklem yeniden kuruluyor. Yeni dönem siyasetinde Özgür Özel ile Müsavat Dervişoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilişkileri belirleyici olacak.

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ÇATIŞMACI SİYASET KAYBETTİ

Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in şahsında çatışmacı siyaset kaybetti. Özgür Özel ile Müsavat Dervişoğlu yeni bir siyaset tarzı ortaya koymak durumundalar. Özgür Özel bu aşamada kendine bir yol açtı. Yeri gelince müzakereci, yeri gelince mücadeleci olacak bir siyaset tarzı belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da uzatılan eli havada bırakmadı. İlk adım Meclis resepsiyonunda atıldı. Bu hafta ikinci adım atılacak. Eğer oradan bir sonuç çıkarsa diyalog siyaseti devam eder, ama bir hayal kırıklığı yaşanırsa o zaman çatışmacı siyasete yeniden dönülür.

MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU MEMNUN MU

Seçimlerden önce CHP’de tek lider adayı olarak Ekrem İmamoğlu ön plana çıkmıştı. Seçim başarısı bu denkleme Özgür Özel ile Mansur Yavaş’ın da dahil olmasını sağladı. Seçimlerden sonra Özgür Özel kendi siyaset tarzını oluşturarak bir adım öne geçti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şimdilik izlemedeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme Özgür Özel’in olumlu kazanımlar elde etmesini sağlarsa, bir süre daha sütre gerisinde kalacakları anlaşılıyor. Ama Özgür Özel’in ayağı tökezlediği anda seslerini çıkarmaya hazırlanıyorlar. Uygun bir zamanı ve uygun konjonktürü bekliyorlar.

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AK PARTİ NE YAPACAK

Muhalefet kendini yeniliyor. Her değişim toplumdan olumlu not alıyor. CHP değişimin yararını seçimlerde gördü. Meral Akşener ise sandıktan çıkan mesajın gereğini yerine getirdi. Peki AK Parti ne yapacak?

Bundan sonraki süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı hamleler belirleyecek. Çünkü millet sandıkta verdiği mesajın alındığını görmek istiyor.

DEĞİŞİM YAPILACAK MI

1- Erdoğan seçimlerden sonra söylediği gibi Kabine’de ve partideki değişimi gerçekleştirecek mi?

2- Millet ekonomik sıkıntı içinde yaşarken devlet yönetimindeki gösteriş, debdebe, çakarlı araba saltanatı ve israfa karşı tedbir alınacak mı?

3- AK Parti yeniden siyaset üretmeye başlayacak mı? Siyasetteki üstenci dil ve kibir terk edilip, onun yerini tevazu alacak mı?

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KÜRT SEÇMENE MESAJ

4- 2024 seçimlerinde Kürt seçmene yönelik hiçbir mesaj verilmedi. Oysa AK Parti’nin en avantajlı olduğu nokta burasıydı. Kürt seçmeni kazanmaya dönük bir politika oluşturulacak mı? PKK ve DEM Parti ile mücadele ama Kürt seçmeni kazanmaya dönük bir politika seti oluşturulacak mı?

BÜYÜKŞEHİRLERDEN KOPUYOR

5- 2017 Anayasa referandumundan bu yana AK Parti 2018 genel seçimlerinde, 2019 yerel seçimlerinde, 2023 genel seçimleri ve 2024 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de birinci parti olamıyor. AK Parti, büyükşehirlerden kopuyor. Gençlerden kopuyor. Bunda ekonomik sıkıntı kadar genel politikalardaki uygulamaların da payı çok büyük. Bu konuda bir strateji oluşturulacak mı? Yeni bir siyaset dili geliştirilecek mi?

YENİDEN REFAH’A YAKLAŞIM

6- Fatih Erbakan, yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Gazze üzerinden atılabilecek en büyük iftiraları attı. Her türlü eleştiriyi hak ediyor. Ama AK Parti’nin bir Milli Görüş ve Erbakan politikası vardı. Merhum Erbakan’ı hiç eleştirmedi, Milli Görüş’e saygılı davrandı. Böylece Saadet Partisi’nin varlığına rağmen tabanda milli görüşün oylarını almayı başardı. Yeniden Refah Partisi tabanına yönelik bir politika belirlenecek mi? Kucaklayıcı bir dil kullanılacak mı?

DERVİŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEK Mİ

Bu hafta gözler Erdoğan’ın değişiklik yapıp yapmayacağı noktasında ve Özgür Özel-Erdoğan görüşmesinin üzerinde olacak. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müsavat Dervişoğlu ile de bir görüşme yapsa yararlı olur.