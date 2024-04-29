CHP varken İYİ Parti’ye ihtiyaç var mı

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Şehirli milliyetçiler var. Hükümete karşılar. Erdoğan’ı istemiyorlar. Ama CHP’ye de elleri pek gitmiyor. İYİ Parti, bu kesimler için harika bir alternatif.

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Son yerel seçimden sonra bu ezberin gözden geçirilmesi şart.

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Çünkü yerel seçim sonuçları gösterdi ki...

Şehirli milliyetçiler...

Erdoğan’ın yenilmesini istiyorlar.

Bunun için DEM meselesini bile pek mesele etmiyorlar.

Muhalefetin birleşmesini istiyorlar.

Hür ve müstakil yaklaşımını fantezi buluyorlar.

Meral, Mansur, Özgür, Ekrem falan... Hepsinin el ele vermesini istiyorlar.

*

O zaman soralım:

*

CHP varken İYİ Parti’ye hâlâ ihtiyaç var mı?





İYİ PARTİ NOTLARI

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- Koray Aydın’ın yıldızlarında bir sorun var galiba. Liderliğe en çok yaklaştığı anda bile bir biçimde kaybetti. İnsan üzülüyor yani bu şanssızlığa.

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu arayıp kutlamış. Yeni dönemde yeni siyaset biraz farklı seyredecek galiba. En azından önümüzdeki birkaç ay.

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- Meral Akşener’in yeniden dönüşü Müsavat Dervişoğlu’na bağlı. Müsavat Dervişoğlu, iyi bir performans gösterirse Meral Akşener evde torun sevmeye devam etmek zorunda kalır.

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- Müsavat Dervişoğlu’nun iktidar politikası belli ama muhalefet politikası belli değil. Mesela masa kuracak mı? Mesela ittifak yapacak mı? Mesela CHP’ye yaklaşımı nasıl olacak?

MÜSAVAT İSMİNİN AKLIMA GETİRDİKLERİ

- Acaba Türkiye’de kaç Müsavat vardır?

- Acaba Müsavat Bey’e bu ismi kim vermiştir?

- Acaba ailede bir Jön Türk var mıdır?

- Acaba büyük büyük babası İttihatçı mıydı?

- Acaba Müsavat Bey’in “Uhuvvet” ve “Hürriyet” isimli kardeşleri var mıdır?

- Acaba İYİ Parti’de “müsavat” kelimesinin “eşitlik” anlamına geldiğini bilmeyen kaç delege vardır?

İSMAİLAĞA TEBLİĞİNE KARŞI KADINLARIN KAYITSIZLIĞINA ÖVGÜ

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İstanbul’da bir parkta çekilen videoyu izledim:

Biri başı açık, diğerleri başı örtülü olan genç kadınlar, parkta piknik yapıyorlar.

Yanlarına İsmailağa’ya mensup iki tebliğci geliyor.

Ve başlıyorlar vaaza:

*

“Madem kapanıyoruz, Allah diyor ki ‘kadının her yeri ziynettir’. Hiçbir yerini göstermemesi gerekir. Bunu da sağlayacak olan tek şey çarşaftır.”

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Bu olay karşısında şöyle bir tepki verebilirsiniz:

“Adamlara bak! Başın örtülmesini bile yeterli bulmuyorlar. Başörtülülere çarşaf propagandası yapıyorlar.”

*

Haklısınız. Kadınların örtünmesi konusunda aşırı tutucudur İsmailağa.

Çarşaf dışında bir alternatifi kabul etmezler. Başı örtmenin tesettür açısından yeterli olmadığını düşünürler.

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Başı örtülü bir kadın gördüklerinde “neden çarşafa girmiyorsun” derler.

*

Bu tutum, İsmailağa’nın yeni tutumu değildir.

1960’lardan beri böyledirler.

Başörtüsünün üniversitelerde yasaklandığı dönemlerde bile yumuşatmadılar bu yaklaşımlarını.

*

Eskiden de böyleydiler ama “akıllı telefon”, “anında videoya çekme olanağı” ve “sosyal medya” gibi unsurlar olmadığı için böyle oldukları pek bilinmiyordu.

*

Neyse...

Benim açımdan bu videonun en güzel tarafı şudur:

Parkta piknik yapan başı örtülü genç kadınlar, zerre kadar sallamadılar İsmailağa tebliğcilerini.

Muazzam bir kayıtsızlık içinde piknik yapmaya devam ettiler.

SAÇMASAK DA DAĞITSAK

Manisa’da her yıl mesir saçma törenleri yapılır.

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Mesir macunları, yukarıdan bir yerden halkın üzerine atılıyor. Halk da bu mesir macunlarını kapmak için kıyasıya bir mücadele veriyor.

Gelenek de var bu dağıtma biçimi. Buna “mesir saçma” deniyor.

*

Fakat yine de benim yadırgadığım bir şey bu.

Halkın üzerine saçmak yerine güzelce dağıtmak daha iyi değil mi?

“Ama 400 yıllık gelenek bu. Geleneğe göre mesir macunu saçılır. Bunun bir anlamı var. Tarihten bugüne böyle gelmiş bu iş” falan diyenler olacaktır. Olsun.

Ben yine de gelenekte bir reforma gidilebileceğini, saçmanın yerini dağıtmanın alabileceğini düşünüyorum.

484. Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ndeki Mesir Saçım Töreni’ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

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SOSYAL MEDYA TÖVBESİ

Sosyal medya yüzünden başları belaya girenlerin listesini yapsam buradan köye yol olur.

*

Sosyal medya yüzünden...

Hapislerde yatanlar var, janjanlı arabalarından olanlar var, rezil olanlar var, koltuğunu kaybedenler var, siyasette geriye düşenler var, antipatiye zirve yaptıranlar var.

*

Eski tövbeler, eski kötü alışkanlıklar için yapılırdı.

Artık tövbeler, sosyal medya için yapılıyor.