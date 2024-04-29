‘10 numara şehir’de kararlı

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Biz de Hürriyet EGE ekibi olarak yollara düştük, başkanlara ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulunup önümüzdeki 5 yıl için kısa, orta ve uzun vadeli projeleri konuştuk.

İlk durağımız Balıkesir oldu.

Yüzde 51.10 oyla Büyükşehir koltuğu Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili Yücel Yılmaz’dan devralan CHP’li Ahmet Akın’la bir araya geldik.

Gördüğümüz ilk manzara şu ki Büyükşehir’de inanılmaz bir ziyaretçi trafiği var.

Kimi sadece kutlama amaçlı gelmiş kimi sorunlarını aktarıp çözüm istiyor kimi de iş peşinde.

Başkan Akın hepsini tek tek dinliyor ya not alıyor ya da anında ilgili birimleri çağırıp konuyu onlara yönlendiriyor.

“Başkan bu trafik böyle daha ne kadar sürer?” diyoruz.

“Ben bu makama oturmak için gelmedim, benim yerim saha.

1 hafta-10 gün sonra beni burada bulamazsınız ya merkezde ya da ilçelerdeyim.

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Tebrik etmek, varsa derdini anlatmak, dileğini aktarmak vs. isteyen gelir beni orada bulur” karşılığını veriyor.

Rakamlar henüz netleşmemekle birlikte devraldığı mali tablodan çok mutlu değil, ama şikâyet de etmiyor.

“En kısa sürede işleri rayına sokar yolumuza devam ederiz, kimse merak etmesin” diyor ve ekliyor:

“Balıkesir’imiz tarih boyunca birçok zorluğa göğüs germiş, her daim dimdik ayakta kalmayı başarmış bir şehir.

Bizler de bu kenti bu geçmişe yakışır şekilde yöneteceğiz.

Balıkesir kasaba değil, burayı gerçek anlamda büyük şehir yapacağız.

10 numara kentimizi 10 numara projelerimizle hak ettiği yere ulaştıracağız.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca 5T’ye, yani turizm, taşıma, tarım, tarih ve teknolojiye ağırlık vereceğiz.

TBMM’den sonra şimdi de büyükşehir meclisimizle yiğit Balıkesir’imizin hak ettiği İstiklal Madalyası’nı almak için bugünden itibaren çalışmaya başlayacağız.”

Ahmet Akın, Balıkesir’i içinden geçilen şehir olmaktan çıkarmakta kararlı.

Bu anlamda, kent merkezinin de en az ilçeler kadar popüler olmasına yönelik projeleri var.

Balıkesir’le ilgili ilk izlenimlerimiz şimdilik bu kadar.

Ancak yakın zamanda devamı gelecek.

Takipte kalmaya devam edin!

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Gençliğine güveniyor

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BAŞKAN ziyaretinde ikinci durağımız Bodrum…

Bu kez Hürriyet EGE ekibi olarak değil, İzmir’den bir grup gazeteci meslektaşımızla Başkan Tamer Mandalinci’ye konuk olduk.

Rakibi Cumhur İttifakı adayı AK Partili Mehmet Tosun’a yüzde 32.44’e yüzde 57.11’le seçimi kazanan Mandalinci, en genç 4 belediye başkanından biri.

1994 Turgutreis doğumlu, yani henüz 30 yaşında.

İlk mandalina fidesini Bodrum’la tanıştıran Mehmet Hilmi Mandalinci’nin 4’üncü kuşak torunu.

Haliç Üniversitesi Mimarlık mezunu.

Siyasetle tanışıklığı 2019 yerel seçimleri.

O yıl, 25 yaşında, Bodrum Belediyesi’nin en genç meclis üyesi seçilmiş.

Bu görevdeyken aynı zamanda Bodrum Belediye Başkan Vekilliği, encümen üyeliği, meclis başkanlık divan kâtibi üyeliği, meclis imar komisyonu üyeliği yapmış.

Müthiş güler yüzlü ve enerjik.

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“Gençliğimizden aldığımız enerjiyle önümüzdeki 5 yılda Bodrum için durmadan, yılmadan, yorulmadan, güler yüzle daha yaşanabilir bir Bodrum için çalışacağıma söz veriyorum.

Tüm paydaşlarla iş birliği içinde herkesi kucaklayarak ortak akılla çözemeyeceğimiz sorun yok.

Bundan sonra işimiz gücümüz Bodrum olacak” diyor.

Bodrum sadece ülkemizin değil, dünyanın gözdesi.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan büyük bir marka.

557 kilometrekarelik devasa bir yarımada.

Kış ve yaz nüfusu arasında uçurumlar var.

Dolayısıyla, eskiyen ve kış nüfusuna göre planlanan altyapısıyla, ulaşımıyla yazın bir sorunlar yumağı.

Ancak gördüğüm o ki bunların hiçbiri Başkan Mandalinci’nin gözünü korkutmuyor.

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Bunda da sanırım gençliğinin ve enerjisinin yanında…

Son 5 yıldır meclis üyeliği yapmasının ve bağlı bulunduğu Muğla Büyükşehir’in yeni başkanının (koltuğuna oturduğu) Ahmet Aras olması yatıyor.

Kendisi de Ahmet Başkan da Bodrum’un sorunlarını ve önceliklerini çok iyi biliyor.

Bakalım bu sinerji Bodrum’a nasıl yansıyacak?