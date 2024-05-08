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İhsan Yılmaz
İhsan Yılmaz
İhsan YılmazYazarın Tüm Yazıları

İstiklal’in yeni kültür mekânı BlackBox

#İstiklal#Blackbox#Resim Heykel Müzesi

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına armağan olarak 29 Ekim 2023’te açılmıştı İstiklal Caddesi’ndeki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi.

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Zengin koleksiyonuna son olarak Osman Hamdi Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’nin ikincisini de katarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

İstiklal’in yeni kültür mekânı BlackBox

Sergiledikleri eserler kadar etkinlik mekânı BlackBox’ın programıyla da İstiklal Caddesi’nin kültür hayatına önemli bir katkı sunarak edebiyattan mimariye, operadan resme uzanan sohbetlere ev sahipliği yapıyor.

RHM’nin programında bu ay Müzeler Haftası’na özel etkinlikler de yer alıyor.

Dr. Mimar Sinan Genim, bugün gerçekleştireceği “İstanbul’un Tarihçesi” başlıklı konuşmasında katılımcıları, çağlar boyu farklı medeniyetleri buluşturarak birçok sanatsal, mimari ve edebi esere ev sahipliği yapan İstanbul’un tarihinde bir gezintiye çıkaracak.

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İstiklal’in yeni kültür mekânı BlackBox

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin eserleri, anıları ve yaşamlarının incelendiği “Müzede Şiir Var” serisinde bu ayın konuğu Sait Faik Abasıyanık. Onur Caymaz’ın anlatımıyla edebiyatımızın öncülerinden Sait Faik’in yaşamının kapılarının aralanacağı etkinlik, 16 Mayıs Perşembe ve 17 Mayıs Cuma günleri 16.00’da gerçekleştirilecek.

RESİMLERLE İSTANBUL GEZİSİ

Resim Heykel Müzesi’nin küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, 18 Mayıs Cumartesi 13.00’te müzenin “İstanbul’un Resmi” başlıklı süreli sergisinden hareketle katılımcıları “Resimlerle Beykoz’dan Adalara” doğru sanat dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Resim Heykel Müzesi, kültürel mirasın ve sanatın önemini vurgulayan Müzeler Haftası’na özel bir konuşma programı da hazırladı. BlackBox Salonu, 22 Mayıs Çarşamba 15.00’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Anasanat Dalı’ndan Doç. Dr. Özer Aktimur ile Öğr. Gör. Aybüke Tecer’i; 23 Mayıs Perşembe 15.00’te ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu’yu ağırlayacak.

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26 Mayıs Pazar günü 14.00’te ise moda editörü ve stilist Ceylan Atınç’ın katılacağı sohbette Türk resminde moda ve tarzlar tartışılacak.

İstiklal’in yeni kültür mekânı BlackBox
Prof. Dr. Gül İrepoğlu/Dr. Mimar Sinan Genim

OPERANIN PERDE ARKASI 

Mayıs ayında BlackBox’ta yepyeni bir etkinlik serisi başladı: Opera’nın Perde Arkası. Serinin ilk etkinliği W. A. Mozart’ın “Don Giovanni” eseriydi. Opera tarihinin en tartışma yaratan karakterlerinden biri olan Don Giovanni’nin hikâyesinin, opera yönetmeni Figen Ayhan’ın anlatımı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının performanslarıyla takip edildiği etkinlik 5 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Serinin gelecek etkinlikleri için İş Sanat’ı takip etmek gerekiyor.

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BlackBox Salonu’ndaki etkinliklerin biletlerine www.biletix.com’dan ulaşılabilir

#İstiklal#Blackbox#Resim Heykel Müzesi
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