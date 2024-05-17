FETÖ’ye diyet borcu olan Emniyet’teki kuklalar

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“Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli ‘oyun kurmaya’ çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz.

Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz.”

Ali Yerlikaya’nın sözlerinin samimiyetinden hiç kuşkum yok. Ne yazık ki, paylaştığı mesajındaki tüm kötülükler var. Evet, FETÖ taktikleriyle çalışan ve FETÖ’cülerle işbirliği yapan, Cumhurbaşkanı, Hükümet üyeleri ve siyasetçilere hedef alan, FETÖVARİ gizli tanık taktikleri kullananlar hepsi mevcut.

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Bunu yapanlar Sayın Ali Yerlikaya’nın doğrudan kendisine bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Emniyet Müdürlüğü içinde FETÖ’den boşalan yerleri dolduran Nurcu-Okuyucu, Kurtoğlu grubu, Süleymancı, Menzilci veya başka isimler taşıyan yapılar.

Bunlara tarikat ya da cemaat demek bile yanlış.

Bunlar artık hükümet üzerinde vesayet kuran, devlet imkânlarını kullanarak hükümete ve siyasete operasyon yapabilecek güç ve imkâna kavuşmuş gruplar.

Bakan Yerlikaya’nın tarif ettiği bu kirli çarkı kuran Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorumlular açığa alınıp, haklarında Müfettiş incelemesi devam ederken gözaltına alındılar.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan hakkında gözaltı işlemleri devam ediyor. Başka gözaltılar da gerçekleşti.

Peki siyasete Emniyet-Yargı kumpası sadece bu üç kişi ve gözaltına alınan birkaç kişi ile sınırlı olabilir mi?

SADECE ÜÇ KİŞİ Mİ

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın polislerin telkiniyle yurtdışına kaçan ikinci adamı Serdar Sertçelik’in gizli tanık ifadesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdulhamit Gül’ün, AK Parti Milletvekili Mücahit Aslan’ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu’nun isimlerinin yazılmasını sadece bu üç kişi istemiş olabilir mi?

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MHP’nin adının da ifadeye konmasını sadece bu üç polis planlamış olabilir mi?

Asıl soru şu, tüm bunlardan Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in haberinin olmaması mümkün mü? Kime sorsam “Hayır” diyor. O da suskunluğunu koruyor.

Peki bu kumpas planının Emniyet dışında da bağlantıları var mı?

Buna en açık cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Önceki gün konuyla ilgili şunları söyledi: “Kanunun dışına çıkan, hatası olan kim varsa hukuk zeminince hesabı soruyoruz. Son 21 yılda çetin mücadeleler sonucunda gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz. FETÖ’ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalamak isteyenleri görüyoruz ki asla boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz.”

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FETÖ KUMPASIN GÖBEĞİNDE

Elbette, doğrudan Fetullahçı Terör Örgütü elemanları bu işin hem planlamasında hem icrasında hem de medya ayağında aktif rol oynadılar. Yine onlarla geçmişten gelen ilişkileri olanlar da bu kumpasın icrasında görev aldılar.

Yıllardır Ankara Emniyeti’nin yakın takibinde olan ve 2017-2019 arasında hakkında 7 soruşturma açılan, 5’inden yargı içindeki ilişkileri ile kurtulan suç örgütü lideri Kaplan’ın açık olan 2 dosyası üzerinden bu operasyonu tezgahlayanların amacı çetelerle mücadeleden çok bu operasyon üzerinden siyasete kumpas kurmaktı.

Mafya lideri Sedat Peker’in sözcülüğüne soyunmuş, Alman istihbaratının kucağında operasyon elemanlığı yapan Erk Acarer ile FETÖ’nün Deniz Baykal’a kurduğu kaset kumpasının faillerinden firari Cevheri Güven gibi tipler bu operasyonda aktif görev aldılar. Elbette yurtiçindeki etki ajanlarını da Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube’de görevli yine Nurcu-Okuyucu diye bilinen bir polis memurunun Ayhan Bora Kaplan’ın

ifadesini ve soruşturma belgelerini FETÖ’cü Cevheri Güven’e yolladığı ortaya çıkmıştı.

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Yine Ankara Emniyeti’nde Narkotik Şube’ye gelen bir ihbara dayanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TC kimlik numarası üzerinden araştırma yapıldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de Ankara Emniyeti’nde siyasete kumpas hazırlığı ortaya çıktı ve Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ise tüm bunlara karşın koltuğunu koruyor.

Bu kumpasın içinde ve etrafındaki isimlerin geçmişten günümüze FETÖ ile ilişkilerine yakından bakarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deyimiyle kuklayı da kuklacıyı da görebiliriz.