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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kış Çayları Tüketilirken Nelere Dikkat Edilmeli?
Beslenme Önerileri
İHA

Kış Çayları Tüketilirken Nelere Dikkat Edilmeli?

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Kış Çayları Tüketilirken Nelere Dikkat Edilmeli?
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"Bağışıklığı güçlendirmek için kullanılan bitki çaylarının yararları olduğu gibi yanlış kullanılması durumunda zararlarının da olabileceğine değinen aktar Esat Güven, önemli uyarılarda bulundu."

Soğuk havaların etkisiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların tercihi kış çayları olmaya devam ediyor. Hemen hemen her kış çayını ve doğal ürünleri alıp hepsinin kullanmak isteyen vatandaşlar farkında olmadan sağlıklarını tehlikeye atabiliyor. Bilinçsizce kullanılan bitkisel ürünler bazen önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor.

“Doktora danışmadan kullanmayın”

Grip ve nezle ağrısını bıçak gibi kesen ve bağışıklık sistemini adeta çelik gibi yapan ekinezya çayı kullanımına dikkat edilmeli. Kemoterapi tedavisi gören vatandaşlar ile birlikte hamilelerin ve emziren vatandaşların da bu çayı kullanırken doktorlarına danışmaları gerekir.

“Günde iki bardaktan fazla içilmemeli”

Kök bitkileri kaynatılarak, yaprak ve çiçekçi bitkiler ise demlenerek tüketilmesi gerekir. Kaynatma ve demleme kabının mutlaka cam, krom veya çelik olmasına özen gösterilmesi gerekir. Çayların da günde iki bardaktan fazla içilmemesi gerekir.

Bağışıklık sistemini adeta çelik gibi yapan ürünler

Doğru kullanıldığı takdirde bağışıklık sistemini adeta çelik gibi yapan bitkisel ürünler vücutta hiçbir yan etkiye neden olmaz. Ekinezya çayı en doğal antibiyotiktir. Ihlamur, kuşburnu, adaçayı, papatya, zencefil, zerdeçal, havlucan, ebegümeci, tarçın, hatmi, zeytin yaprağı, ayva yaprağı, okaliptüs ve hibiskus da çok önemlidir.

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