Kırk kilit otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Kırk kilit otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Kırk kilit otu, alternatif tıp literatüründe sıklıkla ismi geçen bitkidir. Sağlık açısından faydalı içerikler muhteva etmektedir. Bronşit ve enfeksiyon gibi hastalıkların son bulmasına yardımcı olabilmektedir.

Kırk Kilit Otu Nedir?

Bulunduğu bölgelerde farklı isimlerle anıldığından, kırk kilit olarak ismi az bilenir. Sulak alanlarda ve yol kenarlarında yetiştiği söylenebilir. Küçük sivri yaprakları bulunan kırk kilit otu, Türkiye'nin birçok noktasında yetişebiliyor. Dünyada en az 7 farklı çeşidi olan kırk kilit otu, biberiye bitkisine benzerliğiyle kolayca tanınabilir.

Kırk Kilit Otu Ne İşe Yarar?

Kırk kilit otu insanlar için pek çok konuda işe yarıyor. Sağlık açısından değerlendirildiğinde kemik sağlığına önemli faydalar sağladığı söylenebilir. Eklemlerde gelişen rahatsızlıkların bitmesinde destek görev görür. Kemik erimesi rahatsızlıklarının yaşanmasını engelleyici özellikleri bulunur.

Kırk Kilit Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu kırk kilit otunun yetiştiğini yerlerdir. Ülkemizde hemen tüm belgelerde bulunur. Sulak alanlarda çok daha yaygın şekilde görüldüğü söylenebilir.

Kırk Kilit Otu Hangi Mevsimde Olur?

Kırk kilit otu Mayıs ve Haziran aylarında meyveleri toplanabilecek duruma gelir. Bu nedenle yaz ayları henüz bitmeden mutlaka meyvesi toplanmalıdır. Kırk kilit otunda sonbahar mevsiminde çeşitli rahatsızlıklar görülebilir. Bu dönemde daha dikkatli davranılmalıdır.

Kırk Kilit Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Kırk kilit otu sulak alanlarda kendiliğinden yetişir. Yol kenarlarında da bulunan bu bitkinin yetiştiriciliği mümkündür. Gereken şartlar sağlanırsa bahçelerde kolaylıkla büyütülebilir.

Kırk Kilit Otu Nasıl Kullanılır?

Kırk kilit otunun en yaygın kullanım şekli kaynatıldıktan sonra suyunun içilmesidir. Diğer şekillerde tüketilmesi önerilmemektedir.

Kırk Kilit Otunun Kullanımı

Kırk kilit otunu kaynatmak için ilk olarak klor içermeyen su kaynatılmalıdır. Daha sonra içerisinde ihtiyaç kadar kırk kilit otu koyulmalı ve demlenmeye bırakılmalıdır.

Kırk Kilit Otu Faydaları Nelerdir?

Kırk kilit otu boğaz ağrılarının geçirilmesinde faydalı bitkidir.

Saç dökülmelerine karşı kullanılabilir. Kaynatıldıktan sonra soğuması beklenmeli ve saça uygulanmalıdır. Saç köklerinin daha güçlü olmasını sağlar.

Böbrek taşları ve mesane rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kilo vermek isteyenler, doktorları izin verdiği durumda kırk kilit otunu kullanabilirler.

İdrar yolu enfeksiyonları ve idrar kaçırma sorunlarında tercih edilebilir.

Vücutta meydana gelebilecek yaralarda kırk kilit otu içilebilir.

Zayıf tırnaklara uygulanarak daha güçlü olmaları sağlanabilir.

Kırk Kilit Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Kırk kilit otu kemik sağlığına oldukça yararlıdır. Devamlı yorgunluk ve stres gibi başa çıkılması zor olan rahatsızlıklara iyi geldiği söylenebilir.

Kırk Kilit Otunun Zararları Var mıdır?

Kırk kilit otu aşırı tüketildiğinde çeşitli zararlara yol açabilir. Bunun yanında farklı yan etkileri olduğu söylenebilir.

Sindirim bozukluklarının oluşmasına neden olabilir.

B1 eksikliğine neden olabilir.

İdrar söktürücü ilaçlar kullananlar kırk kilit otu tüketmemelidir.

12 yaş altındakiler, hamileler, emzirenler, kronik rahatsızlığı bulunanlar kırk kilit otunu kullanmamalıdır.

Devamlı olarak ilaç kullanan kişilerin kırk kilit otu kullanmadan önce doktorlarına danışmaları gerekir.

Kırk Kilit Otu Nerede Satılır?

Kırk kilit otunun rahatlıkla bulunabileceği yer aktar dükkanlardır. Aktar dükkanlarda bulunamadığı zaman internetten güvenli yerlerden alınabilir. 1 kilo kırk kilit otunun fiyatı ortalama 20-50 lira arasında değişebilmektedir. Alınan yerin güvenilir olmasına dikkat edilmelidir.