Kiraz Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kiraz Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Mineral maddeler bakımından epey zengin olan kiraz baharın gelişini müjdeleyen ağaçlardandır. Kirazın çiçek açtığının görülmesi ile baharın geldiğini anlarız. Hayata yeni bir başlangıcın simgesi olarak görülen kiraz ağacının baharda açan çiçeği insana huzur vermektedir. Pembenin tüm tonlarını keşfedebileceğiniz bu ağacın çiçeğinde baharı karşılamanın sevinci yaşanmaktadır.

Kiraz Ağacı Nedir?

Kiraz ağacı etli ve sert çekirdekli meyvesi olan bir ağaçtır. Ticari kirazlar, tatlı Prunus avium ve ekşi Prunus cerasus gibi farklı türlerin çeşitlerinden elde edilmektedir. Yabani olarak yetişen kirazlar olmak ile birlikte yetiştirilmiş kirazlar yaygın bir tüketime tabidir.

Kiraz Ağacının Latince İsmi

Gülgiller familyasına ait olan kiraz ağacının Latince prunus avium olarak adlandırılmaktadır. Gülgiller orta bir büyüklüğe sahip çiçekli bitkiler ailesi olarak bilinmektedir. Pek çok yenilebilir meyve içeren ağaçlar bu familyanın bir parçasıdır. Kiraz da bu yenilebilir meyve içeren bu ailenin bir cinsidir.

Kiraz Ağacının Özellikleri

Kiraz ağacı baharın en renkli ağaçlarından birini oluşturmaktadır. Kendisinin güzelliği kadar bulunduğu ortam da muhteşemdir. Çünkü kiraz ağacı manzara seçen bir ağaçtır. Pek çok göl manzaralı mekânları kedine yer edinmektedir. Kiraz ağacının meyvesi yaygın bir şekilde tüketilmekle birlikte onun kerestesi de çok kıymetlidir. Ancak kiraz ağacı kerestesi için değil meyvesi için yetiştirilmektedir.

Kiraz Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Kiraz fidelerinin dikileceği en doğru zaman kışın Aralık ve Ocak ayılarında olmaktadır. Bu ayların dışında da dikim yapılabilmektedir. Ancak mevsim itibariyle fidenin gövdesine suyun yürümesinden önce dikim yapılmalıdır. Dolayısıyla fidenin gövdesine suyun henüz yürümediği ilkbahar aylarında da dikim yapılabilmektedir. Aralıkta yapılan dikimlerde fideler kış boyunca süren yağışlardan faydalanabildiği için kök gelişimi daha iyi olmaktadır.

Kiraz Ağacı Nerede Yetişir?

Güney Kafkasya ile Kuzey Anadolu kirazın ana vatanı olarak bilinmektedir. Ama günümüz de pek çok yerde yetiştirilmektedir. Isparta’nın Uluborlu bölgesi ile Barla bölgesinde ayrıca Afyon’un Sultandağı ilçesinde yetiştirilmekte olan kirazlar dünya çapında bir üne sahiptirler.

Kiraz Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Kiraz yetiştirmek için önce tohumla mı yoksa fide ile mi yetiştirmeye karar verilmelidir. Eğer daha hızlı bir şekilde üretime geçmek istiyorsanız aşılanmış fideleri tercih etmeniz daha uygun bulunmaktadır. Çünkü aşılanmış fide ile 2 ila 3 yıl daha erken ürün almanız mümkün olmaktadır. Bu anlamda piyasada 5 yaşına kadar fide bulmak mümkün bulunmaktadır.

Kiraz ağaçlarının çoğunlukla kışın ağacın dinlenme zamanında budanması tercih edilmektedir. Çünkü havalar budama sırasında çok soğuk olmaması gerekmektedir. Kış soğuğunun çok sert olmadığı yerlerde sonbahar aylarında yaprakların dökülmesiyle budamaya başlanabilmektedir.

Kiraz Ağacı Yaprak Döker mi?

Baharın müjdecisi kiraz ağaçları maalesef kış aylarını yapraklarını döktüğü için çıplak bir görüntü ile geçirmektedir. Bahar aylarının en güzel renklerine sahip olan kiraz ağacı kışın yapraksız bir halde kuru bir ağaç görüntüsündedir.

Kiraz Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Kiraz ağaçlarının ilkbahar ile yaz aylarında çokça sulamak gerekmektedir. Ağacın dibindeki toprağın nemi devamlı kontrol edilmelidir. Meyve verme döneminde kiraz ağacı çok fazla suya gerek duymaktadır. Fakat kök kısımlarında su birikmesine izin verilmemelidir. Çünkü bu biriken su kökün çürümesine sebep olmaktadır.

Kiraz ağacının bulunduğu toprağın analizi sonucu bir gübreleme yapılması önem arz etmektedir. Vejetasyon süresi boyunca iki defa mikro element bulunduran bir yaprak gübresi uygulaması doğru olmaktadır.

Kiraz Ağacı Faydaları Nelerdir?

Kiraz ağacının meyvesi antioksidan özelliği taşımaktadır. Bünyesinde bulundurduğu vitaminler ( A,C ve K) yoluyla bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Yaz mevsiminin vazgeçilmez bir meyvesi olan kiraz zayıflamaya da katkı sağlamaktadır. Vücuttaki ödemin atılmasına da yardımcı olmaktadır. Diyabet Alzheimer ve obezite gibi bazı kronik hastalıklara karşı etkili olduğu söylenmektedir. Diğer taraftan romatizmal rahatsızlıklara da fayda sağladığı belirtilmektedir.

Kiraz Ağacı Hastalıkları Neler?

Kiraz ağacında görülen hastalıkları şu şekilde sıralamak mümkündür;

l Çiçek ve sapında görülen mumya hastalığı

l Zamklanma hastalığı ve bakteri kaynaklı kanser

l Kök çürüklüğü

l Halkalı leke hastalığı

l Yaprak lekesi

l Yaprakların kıvrılması hastalığı

Kiraz Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Kiraz dünya çapında en çok tüketilen meyvelerden biridir. Yaygın bir tüketim ağı bulunmaktadır. Bu nedenle kiraz ağacı özellikle meyvesi için yetiştirilen bir ağaçtır. Ancak kiraz ağacının kerestesi de çok kıymetlidir. Bu anlamda mobilyacılıkta kiraz ağacının kerestesi çok önem verilmektedir.