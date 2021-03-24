Kayın Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kayın Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ülkemizde yetiştirilebilen bir ağaç türü olan kayın ağacı, ılıman iklimi sever. Ayrıca ağaç türleri içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Kayın Ağacı Nedir? Kayın Ağacı Hakkında Bilgi

Kayıngiller ailesinin bir üyesi olan kayın ağacı, halk arasında akhuş adı ile de bilinir. Yaprakları püskül şeklindedir. Ülkemizde doğal şekilde yetişir. Nemli toprağı seven bir ağaç türü olduğu için yağışlı bölgelerde daha sık rastlanır. Aynı zamanda suya dayanıklıdır. Orman ağacı türündedir.

Kayın Ağacı Latince İsmi

Kayıngillerden olan kayın ağacı yani Fagacea ailesinin üyesidir. Ağacın Latince ismi ise Fagus olarak adlandırılmıştır.

Kayın Ağacı Özellikleri

Kayın ağacının ilk ve en önemli özelliği çok uzun yıllar yaşamasıdır. Bir kayın ağacı ortalama 700 yıl kadar yaşayabilmektedir. Ayrıca bir diğer özelliği de bu ağaç türü 40 metreye kadar uzayabilir. Kendi içinde 10 alt türe ayrılır. Bunlar; Japon kayını, Çin kayını, Amerika kayını, Tayvan kayını, Mavi Japon kayını, Güney Çin kayını, parıltılı kayın, Meksika kayını, doğu kayını ve Avrupa kayınıdır. Ülkemizde çoğunlukla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yetişir. Yaprak döken bir ağaçtır. Rüzgar ve soğuğa karşı dayanıklı bir yapısı vardır. Gelişimi yavaştır, büyümesi zaman alır.

Kayın Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Kayın ağacı az sıklıkta tohum veren bir ağaçtır. Genelde 5 yılda bir tohum verir. Bu yüzden tohumlar kıymetlidir ve bekletilmeden olgunlaşması tamamlanır tamamlanmaz sonbahar aylarının sonunda dikilmelidir.

Kayın Ağacı Nerede Yetişir?

Kayın ağacı 10 farklı türe ayrılır. Türleri ülke isminden almıştır. Çünkü bu isimler yetiştiği bölgelere aittir. Her kayın her yerde yetişmez. Kayın türü ne ise o ülkede yetişiyor demektir. Ülkemizde ise Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yetişmektedir. Yine ülkemizde sadece iki türü yetişmektedir; Doğu kayını ve Avrupa Kayını.

Kayın Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Kayın ağacı yetiştirmek için öncelikle olgunlaşmasını tamamlamış tohumlar bulunmalıdır. En iyi toprağa tutunduğu ay olan Kasım, dikmek için idealdir. Fazla güneşi sevmeyen kayın ağacını yetiştirmek için gölge yerler tercih edilmelidir. Budanması için ise ağacın uyanmadan gerçekleştirilmesi gerekir. Bu yüzden ilkbahar ayları gelmeden kuruyan dallar tam kuruduğu yerden kesilerek ağacın yeniden canlanması sağlanır. Aşılamada kayın ağacı yetiştirmede kullanılabilecek bir yöntemdir.

Kayın Ağacı Yaprak Döker mi?

Kayın ağacı yaprak döken bir cinstir. Ancak diğer ağaçlar gibi sonbahar aylarında yaprak dökmez. Kayın ağacının yaprak dökmesi için kış ayları beklenmelidir.

Kayın Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Kayın ağacı doğada kendiliğinden yetişen bir orman ağacıdır. Bu yüzden aslında pek fazla bakıma ihtiyaç duymaz. Bu ağaç yavaş gelişen bir yapıya sahip olduğu için fazla su gereksinimi de duymamaktadır. Sadece yılda bir kez budama işlemi yapılması bakımı için yeterlidir.

Kayın Ağacı Faydaları Nelerdir?

Kayın ağacının sağlık açısından bir çok faydası bulunmaktadır. İçerisinde birçok vitamin bulundurur. Özellikle kilo vermeye yardımcıdır. Toksin atmak için kıymetli bir besin maddesidir. Romatizmal hastalıklara da iyi geldiği bilinen kayın ağacı kış aylarında şifalı bitki olarak tüketilir.

Kayın Ağacı Hastalıkları Neler?

Kayın ağacında 3 çeşit hastalık görülür. Kayın kabuğu hastalığı, kanama cankeri ve yaprak lekesi. Bu hastalıklar bazen hafif atlatılabilirken bazen de ağacın ölmesine sebep olur. Hastalıklardan budama ile kurtulabilir.

Kayın Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Kayın Ağacı Kullanım Alanları

Kullanım alanı oldukça geniş olan kayın ağacı ilk olarak işlenmeden yakacak odun olarak kullanılabilir. Mobilya sektöründe de kerestesi sık sık tercih edilir. Ayrıca alet sapları marangoz tezgahları, sandal ve fırın küreği gibi farklı alanlarda tercih edilir. Yine oyuncak, araba, sandık ve kontrplak yapımında da kullanılırken parke yapımında da tercih edilen bir ağaçtır. Kerestenin önemli hammaddelerinden biridir. Meyvesi ise sağlık alanında kullanılır. Özellikle kış aylarında ortaya çıkabilen hastalıklarda kış çayı olarak, zayıflamak isteyenler için ödem attırıcı olarak kullanılır.