Kaşe Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Kaşe Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Kaşe kumaş kışlık kıyafetlerin çoğunda kullanılan özellikleri arasında sıcak tutması öncelikle tercih edilme nedenleri arasında olmaktadır. Kaşe kumaş kullanımı düz kesim kıyafetlerde şık ve tarz olmak için önemli ayrıntı olarak bilinmektedir.

Kaşe Kumaş Nedir?

Kaşe kumaş ince iplikler ile strayhgarn adı verilen iplikler ile dokunmuş bir yandan keçeleştirilerek diğer yandan hava alması sağlanmış bir dokuma çeşididir.

Kaşe kumaşın en belirgin özelliği ağır ve düz bir yapısının olmasıdır. Genel kullanımda kalın olarak kullanılmaktadır. İnce kaşe kumaşlar ise kışlık elbiselerde kullanılmaktadır.

Kaşe Kumaş Nasıldır?

Kaşe kumaş kullanımı oldukça kolay bir dokuma türüdür. Sık dokunması sayesinde tok bir görüntü elde edilmektedir. Kaşe kumaşlar vücudu kabuk gibi sarmakta fakat hatları belirgin etmemektedir. İnce dokunmuş kumaşlar olduğu için düz renkler daha çok tercih edilmektedir. Kaşe kumaşların dikiminde yapılan hatalar hemen ortaya çıkmaktadır.

Kaşe Kumaş Terletir mi?

Kaşe kumaşın en belirgin özelliklerinden biri de sıcak tutmasına rağmen hava aldıran bir dokumaya sahip olduğu için terletmemesidir. Özellikle kaşe kumaşların dikiminde iç astar kullanılmaktadır. Bu da tene değmeyi engellediği için terletme ve rahatsızlık verme mümkün olmamaktadır.

Kaşe Kumaşın Özellikleri Nelerdir?

Kaşe kumaş sıcak tutan kışlık kıyafetlerde kullanılan bir kumaş özelliğindedir. Yapısı itibariyle ince ve sık dokuma yapılarak tok bir görünüm elde edilmektedir. Kumaşın dış giyimde tercih edilmesinin nedenleri arasında da tok görünümü yer almaktadır.

Kaşe kumaşın özellikleri arasında suyu tutmama ve çabuk kuruma yapısı bulunmaktadır. Yağışlı havalarda giyilebilen kaşe kumaşlı elbiseler dokuma özelliğinden dolayı hafif soluk renklerde olmaktadır. Kaşe kumaşın ince ve kalın iki çeşidi bulunmaktadır. Kaşe kumaştan yapılacak modele göre tercihler kalın veya ince kaşe kullanımını belirlemektedir.

Kaşe kumaşlar pardesü ve manto yapımında daha çok kullanılmaktadır. Kalın yapıları düz renk ve ağır kumaşları pardesü yapımına yatkın olduğundan tercih edilmektedir.

Kaşe Kumaşın Kullanım Alanları Nelerdir?

Kaşe kumaş kışlık mont, kışlık yelek, kışlık kaban, etek, elbise, ceket ve takım elbise gibi kıyafetlerde kullanımı yaygın olan bir kumaş çeşididir. Bunlarla birlikte pardesü ve manto yapımında kullanılan kumaşlar arasında tercih edilmektedir.

Kaşe kumaşlar sadece giyim için değil soğuk iklimlerde birçok alanda kullanılan kumaşlardır. Çeşitli örtülerde ve tekstil ürünlerinde kaşe kumaş kullanımı görülmektedir.

Kaşe Kumaşı Esnek midir?

Kaşe kumaş ince iplikler kullanılarak sık dokunmuş kalın bir kumaştır. Esneme yapmamaktadır. Kaşe kumaşların kullanımında beden ölçülerine göre alışveriş yapmak mühimdir. Kaşe kumaş esnek değildir.

Kaşe Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Kaşe kumaşın dokusu itibariyle suyu içerisinde tutmama özelliği bulunmaktadır. Kaşe kumaşlardan dış giyim ürünleri dikilmektedir. Çoğu dış giyim ürününde de astar kaşe kumaşın içine eklenmektedir. Kaşe kumaştan olan kıyafetler yıkandığında kaşe çekme yapmasa da iç astar çekme yapabilmektedir. İç astar çekme yaptığında ise kıyafetin şekli bozulmaktadır.

Kaşe kumaş olan kıyafetlerin kuru temizleme yapılarak temizlenmesi önerilmektedir.

Kaşe Kumaş Sıcak Tutar mı?

Kaşe kumaşın en önemli özelliği kışlık kalın bir kumaş olmasıdır. İçeriğinde bulunan keçeleştirilmiş malzeme yardımıyla sıcak tutmaktadır. Kışlık özellikte olmasının diğer bir yanı ise hava alarak terletme yapmamasıdır. Kaşe kumaş kendinden tüylü bir kumaş olarak soğuk havalarda ısı sağlamaktadır.