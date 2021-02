Karpuz Nasıl Yetişir? Karpuz Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Karpuz yazın yetişen bir meyvedir. Ülkemizde çeşitli bölgelerde yetiştirilen karpuz, yazın en sık tüketilen meyvelerden biridir.



Karpuz Nasıl Yetişir?



Karpuz sıcak ve ılık iklimleri seven bir meyvedir. Karpuz yetiştiriciliğinde en az 3 yıl uygulanan bir ekim nöbeti vardır. Karpuz ilkbahar ve sonbahar aylarını sever. Bu nedenle karpuz yetiştirmek için toprak hazırlığının sonbahar ayında gerçekleşen yağışlardan sonra yapılması gerekir. Diğer toprak işleme dönemi ise Şubat veya Mart aylarına denk getirilir. Temizlenip işlenerek ekime hazırlanan toprağa, araları 75 cm olacak şekilde tohumlar bırakılır. Can suyu verilen karpuzun meyve oluşturmaya başlayana kadar az sulanması gerekir.



Karpuz yetiştiriciliğinde bakım da son derece önem arz eder. Karpuzun çıkana kadar düzenli bakımının yapılması, oluşacak meyvenin daha tatlı ve sulu olmasını sağlar.



Karpuz Nerede Yetiştirilir?



Soğuk havalardan hoşlanmayan karpuz özellikle büyüme evresinde don olaylarının görülmediği yerlerde yetişir. Rutubet oranının fazla olduğu yerler de karpuz yetiştiriciliğine elverişli değildir. Karpuz hava şartlarının uygun olduğu her yerde yetiştirilebilir.



Dünyada en çok karpuz yetiştiren ülke Çin'dir. İkinci ülke ise Türkiye'dir. Karpuz bu ülkeler dışında; Brezilya, Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Cezayir, Mısır, Meksika ve Vietnam gibi ülkelerde de yetiştirilen bir meyvedir.



Karpuz Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Karpuz üretimine ülkemizde fazlasıyla önem verilir. Çünkü karpuz pek çok kişinin tükettiği bir meyvedir. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan karpuz ülkemizde çeşitli bölgelerde yetiştirilir.



Karpuz ülkemizin uygun iklim kuşağında bulunması nedeniyle, hemen hemen her ilimizde yetiştirilebilen bir meyvedir. Ancak ülkemizdeki bazı iller karpuz yetiştiriciliği ile dikkat çekmektedirler. Bu illerimizden en önde geleni Diyarbakır'dır. Hatta Diyarbakır karpuzun anavatanı olarak da nitelendirilen bir ildir. Ülkemizde Akdeniz Bölgesi'ndeki Adana, İç Anadolu Bölgesi'ndeki Çankırı ve Ankara illerinde de karpuz yetiştiriciliği fazlasıyla yapılır.



Karpuz En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Dünyada en çok tarım üretimi yapan ülke Çin olarak belirlenmiştir. Ancak en iyi karpuz ülkemizin Diyarbakır ilinde yetiştirilir. Diyarbakır ili, karpuz yetiştiriciliği ile öne çıkar. karpuz yetiştirmeye elverişli toprak yapısı, nem oranı, havası ve suyuyla Diyarbakır ili; karpuz yetiştiriciliğinin önemli olduğu bir ildir.