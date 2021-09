Karpuz kabuğunun faydaları nelerdir? Karpuz kabuğu ne işe yarar, nasıl tüketilir?

Kabak, balkabağı ve kavun gibi asmalarda da yetişen bitkilerin akrabası olan karpuz, sadece %6 şekerden ancak %92 oranında nemlendirici sudan oluşur.



Karpuz Kabuğunun Faydaları Nelerdir?



Karpuz kabuğunu direkt olarak tüketmek kalp sağlığına iyi gelir. Genel olarak kan dolaşımını hızlandırır. Kalp için faydalı olan kan dolaşımını teşvik eder. Ayrıca içinde bulunan sitrülin, kan akışını iyileştirmede ve kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı hastalıklarında faydalıdır.



Karpuz kabukları, sağlıklı böbrekler için faydalı olan potasyum içerir. Karpuz kabukları idrar söktürücü ve nemlendirici özelliklere sahiptir ve bunlar İYE'lerde de faydalıdır. İYE (idrar yolu enfeksiyonu) durumunda, düzenli olarak bir bardak karpuz ve karpuz kabuğu suyu içmek gerekir.



Karpuz kabukları magnezyum içerir. Daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olabilecek bir mineraldir. Karpuz ayrıca uyku bozuklukları ve uykusuzluk sorununun üstesinden gelmeye yardımcı olan metabolizmanızı düzenler.



Karpuzdan elde edilen karpuz kabukları, yüksek BP'nizi düşürmenize yardımcı olabilir. Karpuz ve kabuğu, kan damarlarını incelmeye sebep olur. Dolayısı ile kan basıncını normale sokar. Diğer yandan kilo vermeniz için de harika bir meyvedir.



Bunun yanı sıra Arginin (bir amino asit) vücudumuz için gereklidir. Kafa derisindeki kan dolaşımına yardımcı olur. Karpuz kabuğunu demleyerek saça yapılan masaj, arginin seviyesini arttır. Saç büyümesini teşvik eden çok sayıda sitrülin içerir.



Karpuz kabuğu, vücudunuzun heme olmayan demiri kullanmasına yardımcı olan C Vitamini ile doludur. Bu, saç köklerinize oksijen taşınmasına yardımcı olmak için kırmızı kan hücrelerinizde yeterli miktarda demir olmasını sağlar.



Karpuz kabuğu, vücut dokularını küçültmeye yardımcı olan doğal bir madde içerir. Bu aslında karpuzun cildi yenilemeye yardımcı olabilecek doğal bir toner olduğu anlamına gelir. Yaşlandıkça cildimiz incelir ve hasardan daha az iyileşir. Vücudumuz, zamanla hücrelere zarar veren ve cildin yaşlanmasının nedenine bağlanabilen 'serbest radikallerle' doludur.



Karpuz kabuğu, likopen gibi antioksidanlarla ve ayrıca yaşlanma belirtilerini yavaşlatabilen bu serbest radikalleri azaltmaya yardımcı olan C ve A vitaminleriyle doludur. A Vitamini tüketimi, cildinizin genç ve esnek kalmasına yardımcı olan kolajen ve elastin hücrelerinin büyümesini teşvik edebilir. Cilt gözenek boyutunu ve yağ bezlerinizin salgıladığı yağ miktarını azaltır.



Karpuz Kabuğu Ne İşe Yarar?



Karpuz özü, nemlendirici özelliklerinden dolayı genellikle duş jelleri, rujlar ve dudak parlatıcıları gibi güzellik ürünlerinde bulunur. A, B6 ve C Vitamini gibi vitaminlerle dolu olan karpuz, aynı zamanda likopen ve amino asitlerle doludur, hepsi birleşerek sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar. Bağışıklık sistemine yardımcı olur ve antioksidanlardan yararlanır.



Karpuz Kabuğu Nasıl Tüketilir?



Karpuz kabuğu salatalığa oldukça benzerdir. Bu nedenle turşusunu yapmak tüketmenin en ideal yollarından biri olacaktır. Diğer yandan karpuz suyu hazırladığınızda yalnızca karpuzun kırmızı etli kısmını değil, kabuklarını da kullanabilirsiniz. Tıpkı karpuz eti gibi, kabuğu da su ve besinlerle yüklüdür. Böylece sunacağı faydalardan yararlanabilirsiniz.



Karpuz kabuğu kesildiğinde tıpkı bir sebze gibidir. Özellikle kilo vermek isteyen kişiler için oldukça idealdir. Diyetinizde yer alan brokoli ve havuçların yanında kızartarak tüketebilirsiniz. Ayrıca karpuz kabuğu reçeli yapabilir, salsa olarak kullanabilir ya da körü hazırlayabilirsiniz. Tüm bunlarla birlikte direkt olarak tüketim yapabilirsiniz. Direkt tüketim her zaman en sağlıklı tüketim şeklidir.