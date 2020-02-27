'Karı Koca İşleri' Çiftleri Güldürmek İçin Sahnede!

Hemen buraya tıklayıp indirimli biletlerinizi alabilir, bu evlilik oyununa siz de dalabilirsiniz.

Evlilik, ilişkiler, sevmeler, kavgalar, gürültüler her daim insanlığı yakından ilgilendiren konulardan. Bunlara bir de bu onların penceresinden bakmak, evliliğin farklı bir yüzünü görmek için çift olarak sahneye çıkan Yunus Günçe ve Işık Selin Günçe ile muhteşem vakit geçireceğiniz aşikâr. Müthiş ikili, izleyicilerini gösterilerine "Eğlenmek bizimki evlenmekten ziyade. Ya da evli olmadan evlenmek. Biz sonramızı merak ettik. Öncemizi biliyorduk, öncemize güvendik. Şimdi hepsini anlatıyoruz. Çok eğlenerek! Belki dedik; belki sen de bizi merak edersin." cümleleriyle çağırıyor. Siz de Yunus Günçe’nin kendi yazıp yönettiği bu evlilik oyununda neler olacağını merak ediyorsanız biletlerinizi ve yerinizi hemen buradan ayırtın.

Bu bir ilandır.

Çift olarak keyifli bir etkinliğe katılmak, Yunus Günçe ve Işık Selin Günçe çiftinin eğlenceli tiyatro gösterisini kaçırmamak için “Karı Koca İşleri” gösterisine indirimli biletlerinizi buradan alın. İyi eğlenceler.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.