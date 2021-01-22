Karanlıklar Ülkesi Serisi Filmleri - Karanlıklar Ülkesi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Evde, işte veya dışarıda severek yaptığımız aktivitelerden birisi film seyretmektir. Boş kaldığımız vakitleri film izleyerek geçirebiliriz. İzlediğimiz film eğer seri bir filmse daha ilgi çekici bir hal almaktadır. Karanlıklar Ülkesi serisi filmleri - Karanlıklar Ülkesi serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları ile ilgili tüm ayrıntıları sizler için derledik."
Karanlıklar Ülkesi serisi vampirlerin ve kurt adamların olduğu bir dünyada yaşanan mücadeleyi etkileyici bir dille anlatmaktadır. Aksiyon, bilimkurgu ve gerilimin hiç eksik olmadığı bir seridir.
Karanlıklar Ülkesi Serisi Filmleri ve İsimleri
1.Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi
2.Karanlıklar Ülkesi
3.Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim
4.Karanlıklar Ülkesi: Uyanış
5.Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları
1.Karanlıklar Ülkesi
Serinin bu ilk filminde vampirler ve kurt adamların savaşına tanık oluyoruz.
Karanlıklar Ülkesi Konusu
Bir vampir olan Selen kurt adamlara karşı kendini savunmuş ve hayatta kalmayı başarmıştır. Ancak, şimdi melez bir ırk ortaya çıkmakta ve tehlike giderek büyümektedir.
Karanlıklar Ülkesi Vizyon Tarihi
19.09.2003
Karanlıklar Ülkesi Oyuncuları
Kate Beckinsale
Scott Speedman
Tony Curran
Karanlıklar Ülkesi Yönetmeni
Len Wiseman
2.Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim
Serinin bu devam halkasında yeni bir kurt adam ve vampir savaşı başlayacaktır.
Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim Konusu
Kurt adamlar ve vampirler arasındaki savaşa bu sefer insanlarda dahil oluyor. Geçmiş hakkında bilgiler verilerek günümüze tekrar geri dönülüyor.
Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim Vizyon Tarihi
27 Ekim 2006
Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim Oyuncuları
Kate Beckinsale
Michael Sheen
Bill Nighy
Scott Speedman
Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim Yönetmeni
Len Wiseman
3.Karanlıklar Ülkesi: 3: Lycanların Yükselişi
Serinin 3. filminde vampirler ve kurt adamların nereden geldiği hakkındaki bilgiler izleyiciye sunuluyor.
Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi Savaş Konusu
Hayatta kalmak için mücadelesine devam eden vampirler ve kurt adamların eski zamanlarının anlatıldığı bu filmde Marcus’un kanını taşıyan vampirler ve William’ın kanını taşıyan kurt adamların çekişmesii anlatılmıştır.
Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi Vizyon Tarihi
27 Mart 2009
Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi Oyuncuları
Michael Sheen
Rhona Mitra
Bill Nighy
Craig Parker
Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi Yönetmeni
Patrick Tatopoulos
4.Karanlıklar Ülkesi: Uyanış
Serinin bu devam halkasında tekrardan Selene’nin hikayesine dönülüyor.
Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Konusu
Vampirler ve kurt adamlar arasındaki savaş bitmiş olsada Selene ve Michael mücadelesine devam etmektedir. İnsanlar ise savaşa çoktan dahil olmuştur.
Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Vizyon Tarihi
3 Şubat 2012
Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Oyuncuları
Kate Beckinsale
Theo James
Stephen Rea
Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Yönetmeni
Måns Mårlind ve Björn Stein
5.Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları
Serinin son halkasında Lycan ve Vampirler arasındaki savaş tekrar alevlenecek.
Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları Konusu
Selene vampirler ve kurt adamlar arasındaki savaşı bitirmeye kararlıdır. Bunun için mücadelesine devam eder. Ancak, bu göründüğü kadar kolay olmayacak.
Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları Vizyon Tarihi
2 Aralık 2016
Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları Oyuncuları
Kate Beckinsale
Lara Pulver
Theo James
Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları Yönetmeni
Anna Foerster