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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Karanlıklar Ülkesi Serisi Filmleri - Karanlıklar Ülkesi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Karanlıklar Ülkesi Serisi Filmleri - Karanlıklar Ülkesi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

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Karanlıklar Ülkesi Serisi Filmleri - Karanlıklar Ülkesi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
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"Evde, işte veya dışarıda severek yaptığımız aktivitelerden birisi film seyretmektir. Boş kaldığımız vakitleri film izleyerek geçirebiliriz. İzlediğimiz film eğer seri bir filmse daha ilgi çekici bir hal almaktadır. Karanlıklar Ülkesi serisi filmleri - Karanlıklar Ülkesi serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları ile ilgili tüm ayrıntıları sizler için derledik."

Karanlıklar Ülkesi serisi vampirlerin ve kurt adamların olduğu bir dünyada yaşanan mücadeleyi etkileyici bir dille anlatmaktadır. Aksiyon, bilimkurgu ve gerilimin hiç eksik olmadığı bir seridir.

Karanlıklar Ülkesi Serisi Filmleri ve İsimleri

1.Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi

2.Karanlıklar Ülkesi

3.Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim

4.Karanlıklar Ülkesi: Uyanış

5.Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları

Karanlıklar Ülkesi Serisi Filmleri - Karanlıklar Ülkesi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

1.Karanlıklar Ülkesi

Serinin bu ilk filminde vampirler ve kurt adamların savaşına tanık oluyoruz.

Karanlıklar Ülkesi Konusu

Bir vampir olan Selen kurt adamlara karşı kendini savunmuş ve hayatta kalmayı başarmıştır. Ancak, şimdi melez bir ırk ortaya çıkmakta ve tehlike giderek büyümektedir.

Karanlıklar Ülkesi Vizyon Tarihi

19.09.2003

Karanlıklar Ülkesi Oyuncuları

Kate Beckinsale

Scott Speedman

Tony Curran

Karanlıklar Ülkesi Yönetmeni

Len Wiseman

Karanlıklar Ülkesi Serisi Filmleri - Karanlıklar Ülkesi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

2.Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim

Serinin bu devam halkasında yeni bir kurt adam ve vampir savaşı başlayacaktır.

Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim Konusu

Kurt adamlar ve vampirler arasındaki savaşa bu sefer insanlarda dahil oluyor. Geçmiş hakkında bilgiler verilerek günümüze tekrar geri dönülüyor.

Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim Vizyon Tarihi

27 Ekim 2006

Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim Oyuncuları

Kate Beckinsale

Michael Sheen

Bill Nighy

Scott Speedman

Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim Yönetmeni

Len Wiseman

Karanlıklar Ülkesi Serisi Filmleri - Karanlıklar Ülkesi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

3.Karanlıklar Ülkesi: 3: Lycanların Yükselişi

Serinin 3. filminde vampirler ve kurt adamların nereden geldiği hakkındaki bilgiler izleyiciye sunuluyor.

Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi Savaş Konusu

Hayatta kalmak için mücadelesine devam eden vampirler ve kurt adamların eski zamanlarının anlatıldığı bu filmde Marcus’un kanını taşıyan vampirler ve William’ın kanını taşıyan kurt adamların çekişmesii anlatılmıştır.

Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi Vizyon Tarihi

27 Mart 2009

Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi Oyuncuları

Michael Sheen

Rhona Mitra

Bill Nighy

Craig Parker

Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi Yönetmeni

Patrick Tatopoulos

Karanlıklar Ülkesi Serisi Filmleri - Karanlıklar Ülkesi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

4.Karanlıklar Ülkesi: Uyanış

Serinin bu devam halkasında tekrardan Selene’nin hikayesine dönülüyor.

Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Konusu

Vampirler ve kurt adamlar arasındaki savaş bitmiş olsada Selene ve Michael mücadelesine devam etmektedir. İnsanlar ise savaşa çoktan dahil olmuştur.

Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Vizyon Tarihi

3 Şubat 2012

Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Oyuncuları

Kate Beckinsale

Theo James

Stephen Rea

Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Yönetmeni

Måns Mårlind ve Björn Stein

Karanlıklar Ülkesi Serisi Filmleri - Karanlıklar Ülkesi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

5.Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları

Serinin son halkasında Lycan ve Vampirler arasındaki savaş tekrar alevlenecek.

Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları Konusu

Selene vampirler ve kurt adamlar arasındaki savaşı bitirmeye kararlıdır. Bunun için mücadelesine devam eder. Ancak, bu göründüğü kadar kolay olmayacak.

Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları Vizyon Tarihi

2 Aralık 2016

Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları Oyuncuları

Kate Beckinsale

Lara Pulver

Theo James

Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları Yönetmeni

Anna Foerster

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