Karanlıklar Ülkesi Serisi Filmleri - Karanlıklar Ülkesi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Karanlıklar Ülkesi serisi vampirlerin ve kurt adamların olduğu bir dünyada yaşanan mücadeleyi etkileyici bir dille anlatmaktadır. Aksiyon, bilimkurgu ve gerilimin hiç eksik olmadığı bir seridir.



Karanlıklar Ülkesi Serisi Filmleri ve İsimleri

1.Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi



2.Karanlıklar Ülkesi



3.Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim



4.Karanlıklar Ülkesi: Uyanış



5.Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları





1.Karanlıklar Ülkesi



Serinin bu ilk filminde vampirler ve kurt adamların savaşına tanık oluyoruz.



Karanlıklar Ülkesi Konusu

Bir vampir olan Selen kurt adamlara karşı kendini savunmuş ve hayatta kalmayı başarmıştır. Ancak, şimdi melez bir ırk ortaya çıkmakta ve tehlike giderek büyümektedir.



Karanlıklar Ülkesi Vizyon Tarihi



19.09.2003



Karanlıklar Ülkesi Oyuncuları



Kate Beckinsale

Scott Speedman

Tony Curran



Karanlıklar Ülkesi Yönetmeni



Len Wiseman





2.Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim



Serinin bu devam halkasında yeni bir kurt adam ve vampir savaşı başlayacaktır.



Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim Konusu



Kurt adamlar ve vampirler arasındaki savaşa bu sefer insanlarda dahil oluyor. Geçmiş hakkında bilgiler verilerek günümüze tekrar geri dönülüyor.



Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim Vizyon Tarihi



27 Ekim 2006



Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim Oyuncuları



Kate Beckinsale

Michael Sheen

Bill Nighy

Scott Speedman



Karanlıklar Ülkesi 2: Evrim Yönetmeni



Len Wiseman





3.Karanlıklar Ülkesi: 3: Lycanların Yükselişi



Serinin 3. filminde vampirler ve kurt adamların nereden geldiği hakkındaki bilgiler izleyiciye sunuluyor.



Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi Savaş Konusu



Hayatta kalmak için mücadelesine devam eden vampirler ve kurt adamların eski zamanlarının anlatıldığı bu filmde Marcus’un kanını taşıyan vampirler ve William’ın kanını taşıyan kurt adamların çekişmesii anlatılmıştır.



Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi Vizyon Tarihi



27 Mart 2009



Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi Oyuncuları



Michael Sheen

Rhona Mitra

Bill Nighy

Craig Parker



Karanlıklar Ülkesi 3: Lycanların Yükselişi Yönetmeni



Patrick Tatopoulos

4.Karanlıklar Ülkesi: Uyanış



Serinin bu devam halkasında tekrardan Selene’nin hikayesine dönülüyor.



Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Konusu



Vampirler ve kurt adamlar arasındaki savaş bitmiş olsada Selene ve Michael mücadelesine devam etmektedir. İnsanlar ise savaşa çoktan dahil olmuştur.



Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Vizyon Tarihi



3 Şubat 2012



Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Oyuncuları



Kate Beckinsale

Theo James

Stephen Rea



Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Yönetmeni



Måns Mårlind ve Björn Stein

5.Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları



Serinin son halkasında Lycan ve Vampirler arasındaki savaş tekrar alevlenecek.



Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları Konusu



Selene vampirler ve kurt adamlar arasındaki savaşı bitirmeye kararlıdır. Bunun için mücadelesine devam eder. Ancak, bu göründüğü kadar kolay olmayacak.



Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları Vizyon Tarihi



2 Aralık 2016



Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları Oyuncuları



Kate Beckinsale

Lara Pulver

Theo James



Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları Yönetmeni



Anna Foerster