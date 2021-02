Karagül Nasıl Yetişir? Karagül Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Güller renklerine göre aşk, sevgi, saflık, temizlik gibi anlamlara sahip olabilirler. Gülün her rengi ve her hali güzeldir. Ancak kara gül, bütün güller arasından sıyrılarak öne çıkar.



Kara Gül Nasıl Yetişir?



Kara güller renkleriyle dikkat çekerler ve dünyada kara gül yetiştiriciliği son derece zordur. Ülkemizde güncel olarak kara güller seralarda yetiştirilir. Kara güller doğal ortamlarında sadece ilkbahar ve sonbahar aylarında yetişirler. Ancak seracılık yaparak yetiştirilen kara güller için mevsim kısıtlaması bulunmaz. Yani sera kara gülleri her mevsim yetiştirilirler.



Kara Gül Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetiştirilir?



Anlamı bazı kişilere göre karamsarlık olan kara gül, aslında yeni başlangıçları simgeler. Kara gül yetiştirmek son derece zordur. Çünkü kara güller doğal olarak sadece Şanlıurfa'daki Halfeti ilçesinde yetişirler. En az 3 sene canlı kalan ve koparılınca rengi kırmızıya dönen kara güller, doğal toprağından alınıp köküyle başka bir toprağa taşındığında en iyi ihtimalle koyu bordo renkli gül veriyor. Çoğu durumda da kara gül kendi toprağından başka bir yere taşındığında çiçek bile açmıyor. Bu yüzden kara güller çok ama çok özeller.



Kara gül Türkiye'de en iyi Şanlıurfa'nın Halfeti bölgesinde yetiştiriliyor. Dünyadaki tek doğal kara gül yetiştiriciliğinin olduğu bu bölge de pek çok kara gül serası da bulunuyor.



Kara Gül Nasıl Yetiştirilir?



Kara gül yetiştirmek bakım ve özen isteyen bir iştir. Kara gül tohumu, ilk ekildiği dönemde oldukça fazla su ister ve yer değişikliğinden hoşlanmaz. Bu nedenle yerine dokunulmaması gerekir. Kara gül çoğalarak açan bir cinstir ancak kara güller diğer güllere oranla daha geç gelişirler.



Kara gül fidanlarının aşılama işleminin fidan geçken yapılması gerekir. Kara gül budama yapılacak seviyeye geldiğinde ise budama işlemi yapıldıktan sonra aşılama da yapılabilir. Kara gülleri düzenli aralıklarla budamak ve aşılamak bitkinin sağlığını etkilediğinden güller böyle olunca daha çabuk serpilirler.



Kara güllere Halfeti iklimi çok iyi gelir. Halfeti'nin toprağı, havası, suyu, nem oranı ve iklimi kara gül için oldukça faydalıdır. Bu nedenle doğal ortamında yetişen kara güller ve serada yetişen kara güllerde toprak son derece önemlidir. Toprak değiştiği zaman kara gülün renginde bozulma meydana gelebilir.