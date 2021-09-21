Kara Cuma (Black Friday) Ne Zaman? Efsane Cuma İndirim Günleri tarihi 2021

Neredeyse tüm dünyada kutlanan Kara Cuma (Black Friday) için geri sayım başladı. ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü yapılan Kara Cuma (Black Friday) yani ülkemizde bilinen adıyla Efsane İndirim Günleri bu yıl ne zaman indirimleri takip eden alışveriş tutkunları arasında merak konusu. Peki, Kara Cuma (Black Friday) ne zaman? Efsane Cuma indirimleri tarihi 2021.

Geçmişi 1960'lara kadar dayanan Black Friday için artık geri sayım başladı. ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü yapılan Black Friday yani Kara Cuma hem E- Ticaret sitelerinde hem de mağazalarda büyük bir ilgi görüyor. Peki, Black Friday ne zaman, 2021 yılında hangi gün?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük indirimlerin olduğu Black Friday'da firmalar diğer zamanlara kıyasla daha büyük kampanyalar yapıyor. Giysilerden, teknolojik ürünlere, hatta otomobillere bile yansıyan Black Friday'da mağazalar çok erken saatte açılıp ve geç saatte kapanıyor.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday 2021 yılında 26 Kasım Cuma tarihine denk geliyor.

BLACK FRIDAY NEDİR?

Black Friday, insanların her yıl Kasım'ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü aileleriyle kent merkezlerinde alışverişe çıktığı ABD'de başlayan bir gelenek. Bu günde olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler ise indirimlerinde birbirileriyle yarışıyor.

Black Friday ifadesinin ilk olarak kullanıldığı yer Kasım 1951'de Factory Management and Maintenance (Fabrika Yönetimi ve Bakımı) adlı dergi. O gün işçilerin hasta olduğunu söyleyip işe gelmemesi nedeniyle böyle bir isim takılmış. Aynı yıllarda Philedelphia polisi de kent merkezindeki aşırı kalabalıktan ötürü o güne bu adı vermiş.

Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de şirketler yıllar içinde Kara Cuma'yı kulağa daha pozitif gelen bir isimle değiştirmeye çabaladı fakat başarılı olamadı.

Önce ABD'nin kuzey komşusu Kanada bunu benimsedi. Kanadalıların Black Friday'lerde sınır kentlerinden ABD'ye giderek alışveriş yapması, bunu kolaylaştıran bir etkendi.

Bugün Hindistan'dan Meksika'ya kadar çok sayıda ülkede Black Friday indirimleri yapılıyor.

İngiltere'de de 2010'dan itibaren Black Friday'e yönelik pazarlama kampanyaları arttı.

ABD'li çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon, indirimlerini İngiltere sitesinde de uygulamaya başlarken ABD'li Walmart'ın sahibi olduğu ASDA süpermarketlerinde de Black Friday düzenlendi. İndirimler zamanla diğer şirketlere de yayıldı.

Sanal alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte internet siteleri Black Friday'den sonraki Pazartesi gününü Cyber Monday (Siber Pazartesi) ilan ederek o günlerde de büyük indirimler düzenlemeye başladı.

İnternet siteleri için yaratılan Black Friday alan adı olan .blackfriday de 2014'te kullanıma sunuldu. 2 yıl içinde 2 bine yakın site alan adını kullanmaya başladı.

ABD merkezli iş dünyası sitesi the Balance'a göre ABD'deki Black Friday alışveriş hacmi 2002'den bu yana yüzde 72,3 arttı ve 700 milyar doları aştı.