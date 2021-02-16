Kantaron Çiçeği Nasıl Yetişir? Kantaron Çiçeği Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kantaron çiçeği, sarı yapraklı ve küçük bir bitkidir. Sağlık açısından birçok faydası bulunduğu için tüketilmekte olan bir bitkidir. Sakinleştirici etkisi olduğu bilinen kantaron, ruh hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Hem taze olarak hem de kurutulmuş olarak kullanılabilen kantaron çiçeği oldukça faydalıdır.



Kantaron Çiçeği Nasıl Yetişir?





Kantaron çiçeği, ülkemiz de doğada yabani olarak yetişmekte olan bir bitkidir. Ancak kantaron çiçeğinin tohumları da satılmaktadır. İsteyen kişiler bahçelerinde hatta evlerindeki saksılarında bile kantaron çiçeği yetiştirebilir. Şifalı bitkiler arasında yer alan kantaron çiçeği oldukça kolay bir şekilde yetişir. Taze bir şekilde faydalanmak isteyen kişiler genel olarak kurutulmuş kantaron çiçeği almak yerine kendileri yetiştirmeyi tercih etmektedir.



Kantaron Çiçeği Nerede Yetişir?



Kantaron çiçeği ülkemiz de hemen hemen her yerde yetişmekte olan bir bitkidir. Kolay yetişen bir bitki olduğu için herkes tarafından yetiştirilebilir. Kuzey Afrika, Batı Asya ve Avrupa da yetişmekte olan bir bitkidir. Ülkemizde de birçok yerde yetişmektedir. Hem dünyada hem de ülkemiz de oldukça fazla tercih edilen ve kullanılmakta olan şifalı bir bitki olarak dikkat çekmektedir. Kullanılma oranı da giderek yükselmekte olan sarı kantaron çiçeği birçok kişinin tercih ederek kullandığı bir bitkidir.



Kantaron Çiçeği Türkiye de Nerede ve Nasıl Yetiştirilir?



Kantaron çiçeği Türkiye de özellikle yabani olarak yetişmekte olan bir bitki olarak dikkat çekmektedir. Kantaron çiçeğini taze olarak kullanmak da önemli olduğu için evlerde ve bahçelerde de kantaron çiçeği yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Özellikle Muğla şehrinde çok yaygın bir şekilde sarı kantaron çiçeği yetiştiriciliği yapılmaktadır. İstenilen hemen hemen bütün şehirlerde de yetiştirilmesi mümkün olan bir bitkidir.



Kantaron Çiçeği En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Kantaron çiçeği, ülkemizde özellikle de Ege bölgesinde yaygın olarak yetiştirilmekte olan bir bitkidir. Hem sarı kantaron çiçeği yağı üretiminde hem de bitki çayı olarak çok fazla tercih edildiği için üretimine de son zamanlarda oldukça önem verilmeye başlanmıştır. Kantaron çiçeği yabani bir bitki olduğu için kendi kendine yetişebilme özelliğine sahip bir bitkidir.