Kamkat Nasıl Yetişir? Kamkat Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Kamkat ya da diğer bilinen adıyla kumkat turunçgillerden bir meyvedir. Ana vatanının Çin ve Asya'nın Doğusu olduğu bilinmektedir.

Kamkat Nedir? Nasıl Tüketilir?

Turunç ailesine mensup kamkatın bakıldığında da bu aileden olduğunu portakala olan benzerliği ile anlamak mümkündür. Küçük bir portakala benzese de daha uzun bir görünüme sahiptir. Bodur bir ağaç olması meyvelerinin ise küçük olması nedeniyle evlerde süs amacıyla da yetiştirilmektedir. Lezzetli meyveleri bu şekilde tüketilebilir.

Diğer turunçgiller gibi kabuğu soyulmaz. Onlara oranla da daha aromatik ve tatlıdır. Meyve yıkanır ve kabuğu ile rahatlıkla tüketilebilir. Ayrıca kamkat reçeli de son günlerin en sevilen reçelleri arasındadır. Ayrıca kamkatı kek ve kurabiyelerde de kullanarak aroma ve lezzetinden faydalanabilirsiniz.

Kamkat Nasıl Yetişir?

Kamkat ağacının yetişebilmesi için ılıman bir iklime ihtiyacı vardır. Kış mevsiminde don yaşamazsa birçok bölgede yetişebilir. Havadar, aydınlık bir alana ihtiyacı olan kamkat ağacı aynı zamanda yaz yağmurlarını alması da verim ve yetişmesi açısından önemlidir. Bu nedenle yaz döneminde toprağı kontrol edilmesi önemlidir.

Gereken durumlarda özellikle yaz döneminde sulama yapılması önemlidir. Kamkat ağacı bodur ağaçlardan olup, iklim koşulları uygunsa rahatlıkla yetiştirilebilir. Meyveleri eğer ağaç üzerinde bırakılır ve toplanmazsa 1 yıl ağaçta kalabilir. Son günlerde ilgi gören kamkat oldukça pahalı bir meyve olduğundan yetiştiricileri için büyük oranda karlıdır.

Kamkat Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?

Dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilen kamkat ülkemizde de son yılların popüler meyvesidir. Kamkat ilklim olarak bakıldığında yetiştiricilik için en uygun bölgenin Akdeniz olduğu söylenebilir. Ülkemizde kamkat yetiştiriciliği ağırlığı da zaten Akdeniz bölgesinde yapılmaktadır. Kamkat yetiştiriciliği ayrıca Karadeniz bölgesinde de görülmektedir. Yaz yağmurlarını seven kamkat için Karadeniz bölgesi bu nedenle oldukça uygundur.

Ilıman iklimi ile Akdeniz bölgesinde de yetişse de meyve verimi ve oluşumu en çok Rize de görülmektedir. Rize bölgesinde yetiştirilen kamkat ağaçlarında verimin daha çok ve meyvenin yüksek kalitede olduğu görülmektedir. Ortalama 60 yıl önce Batum'dan Rize'ye gelen Kamkat Temmuz sonunda çiçeklenmeye başlamaktadır. Meyve oluşması ise Eylül ayını bulmaktadır.