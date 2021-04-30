Kamelya Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Kamelya Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Kamelya çiçeği, sahip olduğu görsel görünüm bakımından oldukça dikkat çeken çiçek türlerinden biri olarak insan yaşamındaki yerini alır. Bu doğrultuda bulundurulduğu ortamlara büyüleyici bir güzellik katıyor.

Kamelya Çiçeği Nedir?

Kamelya çiçeği, çalı biçiminde sürekli olarak yeşil kalabilen bir bitki olup katmerli olarak çiçek açabilen bir bitkidir. Kamelya bitkisinin açtığı çiçeklerin renkleri ise kamelya bitkisinin türüne göre beyaz, kırmızı ve pembe olmaktadır.

Kamelya Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Kamelya çiçeğin bakımında suyun önemi oldukça büyüktür. Sulama yapılırken toprağın nemine bakılması gerekir. Toprak nemini kaybetmiş ise sulama yapılmalı nemli ise sulama işlemi sonraki güne bırakılmalıdır.

Kamelya çiçeğinin rüzgar akımı alan yerlerden uzak tutulmasına dikkat edilmelidir. Kış aylarında ise çiçeğin bulunduğu ortam sıcaklığının 14 ile 15 derecenin altına düşmemesi önemlidir.

Kamelya çiçeğinin bakımında budama önemlidir. Budama işleminin yapılması için dallarının üzerinde bulunan çiçeklerin solup geçmesi beklenmelidir. Bitkinin tekrara çiçek açması için solan yapraklarının kesilip budanması ve kesilen bölgenin üzerinin soğuk silikon, mum veya yakıcı olmayan yapışkanlarla kapatılması gerekir.

Kamelya Çiçeği Nasıl Ekilir?

Kamelya bitkisinin meyveleri dalında olgunlaşıp kuruduğunda hiç vakit kaybetmeden hemen içinde bulunan tohumlar alınır. Tohumların noktalı olan kısmı alta gelecek biçimde toprağa ekilir. Ekim yapılırken tohumun fazla derine değil, yalnızca üst yüzeyleri çok hafif toprakla örtülü biçimde olmalıdır. Ekim işleminden sonra çimlenme gerçekleşinceye kadar saksı üstü bir naylonla kapatılır.

Kamelya Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Kamelya çiçeğinin çoğaltılma işleminin gerçekleştirilmesi için bitkinin köklerinin ayırma yönteminden yararlanılır. Bu işlem için bitki köklerinden ayrılarak ufak bir saksıya dikilerek sulama ve bakımına devam edilir.

Kamelya Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Kamelya çiçeği yağlı tohum bakımından zengin bir bitki olma özelliği taşımaktadır. Tohumlarının yağlı bir yapıya sahip olması bu bitkiden kamelya yağı elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Kamelya yağı ize özellikle cilt bakımından önemli bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kamelya bitkilerinin çiçeklenme dönemleri Ekim ortasına kadar sürmektedir. Çiçeklerin geçip gitmesinden sonra meyve oluşumu gerçekleşmektedir. Kamelya çiçeğinin meyveleri, 3 cm uzunluğa kadar çok sayıda küresel tohum içeren büyük bir kutu olma özelliği barındırır.

Kamelya Çiçeği Nasıl Sulanır?

Kamelya çiçeği, yaz aylarında haftada en az iki kez, kış aylarında ise haftada 1 kez üstten olacak şekilde sulanmalıdır. Sulama esnasında suyun tüm toprağa ulaşmasına dikkat edilmelidir.

Evde Kamelya Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Kamelya çiçeği ev ortamında rahatlıkla yetiştirilebilecek çiçek türlerinden biri olması sebebiyle, evde kamelya çiçeği yetiştiriciliği yapılmasına olanak sağlayan bir bitkidir.

Kamelya Çiçeği Anlamı

Göz kamaştırıcı güzelliğe sahip olan çiçek türlerinden biri olan kamelya çiçeğinin anlamı: “Kaderim sizin elinizde” demektir. Ayrıca kamelya çiçeği kokusuz olması sebebiyle kişiye; “güzel kokunuzu bu çiçeğe veriniz ki bu muhteşem güzellikteki çiçek kokunuz ile tamamlansın" mesajını verir.

Kamelya Çiçeği Latincesi

Kamelya çiçeğinin çok fazla merak edilmesi söz konusu durumdaki Latince ismi "Camellia" olup bu isim çiçeğe Carl Linnaeus tarafından verilmiştir.

Kamelya Çiçeği Özellikleri

- Son derece narin bir bitki olduğundan dolayı çok iyi bir bakıma gereksinim duyar.

- Kireçli toprağı sevmez bu sebeple çok çabuk sararır ve yaprak döker.

- Büyük saksılar içinde de çok dekoratif duran bir çiçektir.

- Nisan ve eylül aylarında hava şartlarına bağlı olarak haftada 2-3 kez, kış aylarında ise çok az sulamaya ihtiyaç duyar.

- Soğuk iklim bitkisidir bu sebepten dolayı güney yörelerde çabuk bozulur.

- Rüzgarsız olan alanlarda son derece sağlıklı bir gelişim gösterir.

Kamelya Çiçeği Faydaları

Kamelya çiçeğinin yağı Omega 0 yağ asitleri, proteinler ve E vitamini bakımından çok zengindir. Bu özelliği sebebiyle cildin gereksinim duyduğu proteini almasını sağlayan kamelya yağı elde edilen bir bitkidir. Bu kapsamda kamelya çiçeği yağının faydaları şu şekilde listelenebilmektedir:

- Düzenli olarak kullanılan kamelya çiçeği yağı, sahip olduğu iyileştirici özelliği olduğundan dolayı birçok cilt sorununa iyi gelir.

- Cildin daha sağlıklı ve güzel görünmesine önemli bir katkı sağlar.

- Akne sorunlarının giderilmesinde oldukça etkilidir.

- Yara izleri ve sivilce izlerini giderici bir etki barındırır.

- Cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyucu özelliğe sahiptir.