Jason Bourne Serisi Filmleri - Jason Bourne Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Jason Bourne karakteri, Robert Ludlum tarafından 1980'lerde yazılan kitap üçlemesinin ana karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Onu bütün dünyaya tanıtan ise Matt Damon'ın oyunculuğuyla ilerleyen Jason Bourne film serisi oluyor. Peki Jason Bourne serisi filmleri hangileridir? Jason Bourne serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki detaylı bilgiler nelerdir? İşte Jason Bourne serisi filmleri hakkında merak edilen ve sorulan her şey."
Jason Bourne karakteri, üçleme kitaba dayanan bir film karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Jason Bourne serisindeki filmler ise daha çok aksiyon ve gerilim türünde olan filmler.
Jason Bourne Serisi Filmleri ve İsimleri
Jason Bourne serisi, bir dizi farklı ve devam niteliğindeki filmlerden oluşuyor. Jason Bourne serisindeki filmlerin her biri bir diğeri ile bağlantılı ve ilgili bir konumda bulunuyor. Jason Bourne serisi şu an için 5 farklı filmden meydana geliyor. Jason Bourne serisindeki filmleri sıralaması; Geçmişi Olmayan Adam, Medusa Darbesi, Son Ultimatom, Bourne'un Mirası ve Jason Bourne şeklinde ifade edilebilir.
Jason Bourne Serisi İzleme Sırası
Her seri olan film gibi Jason Bourne serisi de belirli bir izleme sırasına sahip olan filmler arasında yer alıyor. Bu serideki filmler kronolojik olarak izlenmek istendiğinde; Geçmişi Olmayan Adam, Medusa Darbesi, Son Ultimatom, Bourne'un Mirası ve Jason Bourne şeklinde izlenebilir. Ancak senaryonun ve hikayenin devamı açısından bu serinin izleme sırası biraz farklılaşıyor. İlk üç film, Jason Bourne kitaplarının sinema versiyonu olduğu için bu sırayla izlenmesi gerekir. Ancak son 2 filmde izleme sırası kronolojik olarak verilmiyor. Bu şekilde Jason Bourne serisinin izleme sırası; Geçmişi Olmayan Adam, Medusa Darbesi, Son Ultimatom, Jason Bourne ve Bourne'un Mirası şeklini alıyor. Bazı izleyiciler ise önceki filmleri izlemeden son filmi izlemeye başlıyorlar.
Geçmişi Olmayan Adam
Aksiyon ve gerilim türünde olan film Doug Liman tarafından yönetildi.
Geçmişi Olmayan Adam Konusu: Film, denizin ortasında tek başına kalan bir adamın balıkçı teknesi tarafından kurtarılmasıyla başlıyor. Karakterimiz geçmişine dair hiçbir şey hatırlamıyor ve film boyunca geçmişini, kayıp anılarını bulmaya çalışıyor. Bu karakterin peşinde onu yakalamak isteyen kötü karakterler de bulunuyor.
Geçmişi Olmayan Adam Vizyon Tarihi: 20 Eylül 2002
Geçmişi Olmayan Adam Oyuncuları: Matt Damon, Chris Cooper, Franka Potente
Medusa Darbesi
Aksiyon ve casusluk türünde olan film Paul Greengrass tarafından yönetildi.
Medusa Darbesi Konusu: Filmde, Çin başbakan yardımcısı öldürülüyor ve arkasında cevaplanmamış pek çok soru bırakıyor. Ölümle ilgili çeşitli araştırmalar yapılıyor ve baş şüpheli Jason Bourne olarak belirleniyor. Jason Bourne bir CIA tetikçisi ancak aynı zamanda gerçekte var olmayan bir karakter.
Medusa Darbesi Vizyon Tarihi: 1 Ekim 2004
Medusa Darbesi Oyuncuları: Matt Damon, Brian Cox, Joan Allen
Son Ultimatom
Aksiyon türünde olan film Paul Greengrass tarafından yönetildi.
Son Ultimatom Konusu: Filmde, Jason Bourne hala geçmişinin peşine düşmüş durumda olan Amerika'nın oyunlara gelen bir ajanı canlandırıyor. Jason Bourne hafızasınun en gizli kapaklı köşelerinde geçmişini ve kayıp kişiliğini bulmaya çalışıyor.
Son Ultimatom Vizyon Tarihi: 12 Ekim 2007
Son Ultimatom Oyuncuları: Matt Damon, David Strathairn, Julia Stiles
Bourne'nin Mirası
Aksiyon türündeki film Tony Gilroy tarafından yönetildi.
Bourne'nin Mirası Konusu: Filmde, bilinen Bourne dünyası gelişmiş durumda ve ajan Cross'un mücadeleleri anlatılıyor.
Bourne'nin Mirası Vizyon Tarihi: 13 Ağustos 2012
Bourne'nin Mirası Oyuncuları: Jeremy Renner, Edward Norton, Rachel Weisz
Jason Bourne 5
Aksiyon türündeki film Paul Greengrass tarafından yönetildi.
Jason Bourne 5 Konusu: Filmde, Jason Bourne karakteri tekrar senaryoya dahil oluyor. Bourne hafızasını ve anılarını kazanmış, kimliğiyle bütünleşmiş bir şekilde yeni maceralara atılıyor. Babasının nasıl öldüğünü bulmaya çalışan Bourne, kötü insanlarla mücadele ediyor.
Jason Bourne 5 Vizyon Tarihi: 29 Temmuz 2016
Jason Bourne 5 Oyuncuları: Matt Damon, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones