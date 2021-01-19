Jason Bourne Serisi Filmleri - Jason Bourne Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Jason Bourne karakteri, üçleme kitaba dayanan bir film karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Jason Bourne serisindeki filmler ise daha çok aksiyon ve gerilim türünde olan filmler.

Jason Bourne Serisi Filmleri ve İsimleri

Jason Bourne serisi, bir dizi farklı ve devam niteliğindeki filmlerden oluşuyor. Jason Bourne serisindeki filmlerin her biri bir diğeri ile bağlantılı ve ilgili bir konumda bulunuyor. Jason Bourne serisi şu an için 5 farklı filmden meydana geliyor. Jason Bourne serisindeki filmleri sıralaması; Geçmişi Olmayan Adam, Medusa Darbesi, Son Ultimatom, Bourne'un Mirası ve Jason Bourne şeklinde ifade edilebilir.

Jason Bourne Serisi İzleme Sırası

Her seri olan film gibi Jason Bourne serisi de belirli bir izleme sırasına sahip olan filmler arasında yer alıyor. Bu serideki filmler kronolojik olarak izlenmek istendiğinde; Geçmişi Olmayan Adam, Medusa Darbesi, Son Ultimatom, Bourne'un Mirası ve Jason Bourne şeklinde izlenebilir. Ancak senaryonun ve hikayenin devamı açısından bu serinin izleme sırası biraz farklılaşıyor. İlk üç film, Jason Bourne kitaplarının sinema versiyonu olduğu için bu sırayla izlenmesi gerekir. Ancak son 2 filmde izleme sırası kronolojik olarak verilmiyor. Bu şekilde Jason Bourne serisinin izleme sırası; Geçmişi Olmayan Adam, Medusa Darbesi, Son Ultimatom, Jason Bourne ve Bourne'un Mirası şeklini alıyor. Bazı izleyiciler ise önceki filmleri izlemeden son filmi izlemeye başlıyorlar.

Geçmişi Olmayan Adam

Aksiyon ve gerilim türünde olan film Doug Liman tarafından yönetildi.

Geçmişi Olmayan Adam Konusu: Film, denizin ortasında tek başına kalan bir adamın balıkçı teknesi tarafından kurtarılmasıyla başlıyor. Karakterimiz geçmişine dair hiçbir şey hatırlamıyor ve film boyunca geçmişini, kayıp anılarını bulmaya çalışıyor. Bu karakterin peşinde onu yakalamak isteyen kötü karakterler de bulunuyor.

Geçmişi Olmayan Adam Vizyon Tarihi: 20 Eylül 2002

Geçmişi Olmayan Adam Oyuncuları: Matt Damon, Chris Cooper, Franka Potente

Medusa Darbesi

Aksiyon ve casusluk türünde olan film Paul Greengrass tarafından yönetildi.

Medusa Darbesi Konusu: Filmde, Çin başbakan yardımcısı öldürülüyor ve arkasında cevaplanmamış pek çok soru bırakıyor. Ölümle ilgili çeşitli araştırmalar yapılıyor ve baş şüpheli Jason Bourne olarak belirleniyor. Jason Bourne bir CIA tetikçisi ancak aynı zamanda gerçekte var olmayan bir karakter.

Medusa Darbesi Vizyon Tarihi: 1 Ekim 2004

Medusa Darbesi Oyuncuları: Matt Damon, Brian Cox, Joan Allen

Son Ultimatom

Aksiyon türünde olan film Paul Greengrass tarafından yönetildi.

Son Ultimatom Konusu: Filmde, Jason Bourne hala geçmişinin peşine düşmüş durumda olan Amerika'nın oyunlara gelen bir ajanı canlandırıyor. Jason Bourne hafızasınun en gizli kapaklı köşelerinde geçmişini ve kayıp kişiliğini bulmaya çalışıyor.

Son Ultimatom Vizyon Tarihi: 12 Ekim 2007

Son Ultimatom Oyuncuları: Matt Damon, David Strathairn, Julia Stiles

Bourne'nin Mirası

Aksiyon türündeki film Tony Gilroy tarafından yönetildi.

Bourne'nin Mirası Konusu: Filmde, bilinen Bourne dünyası gelişmiş durumda ve ajan Cross'un mücadeleleri anlatılıyor.

Bourne'nin Mirası Vizyon Tarihi: 13 Ağustos 2012

Bourne'nin Mirası Oyuncuları: Jeremy Renner, Edward Norton, Rachel Weisz

Jason Bourne 5

Aksiyon türündeki film Paul Greengrass tarafından yönetildi.

Jason Bourne 5 Konusu: Filmde, Jason Bourne karakteri tekrar senaryoya dahil oluyor. Bourne hafızasını ve anılarını kazanmış, kimliğiyle bütünleşmiş bir şekilde yeni maceralara atılıyor. Babasının nasıl öldüğünü bulmaya çalışan Bourne, kötü insanlarla mücadele ediyor.

Jason Bourne 5 Vizyon Tarihi: 29 Temmuz 2016

Jason Bourne 5 Oyuncuları: Matt Damon, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones