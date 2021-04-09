Jarse Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Jarse Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Jarse kumaşın en önemli özelliklerinden biri pamuk ve yün gibi kışlık kumaşlarla birlikte kullanılabilmesidir. Hırkaların daha esnek olmasını sağlayan bu kumaş türü, etek, tayt ve pantolon gibi alt giyim ürünlerinin imalatında da kullanılıyor.

Jarse Kumaş Nedir?

Jarse, iplik kumaşlarla birlikte üretilen ithal bir kumaş türüdür. En fazla üretildiği ülkelerin başında Fransa, Belçika ve Almanya geliyor. İthal edildiği için pahalıdır.

Jarse Kumaş Nasıldır?

Hem ince hem de dayanıklı bir kumaş türü olan jarse, terletmez ve çekme yapmaz. Müşterilerin talepleri doğrultusunda her renkte üretilebilir. En önemli özelliklerinden bir diğeri suya dayanıklı olmasıdır. Etek ve pantolon imalatında da kullanılan jarse kumaşlar, leke tutmaz.

Kalın pamuklu jarse sweatshirtler hem kış aylarında hem de mevsim geçişlerinde giyilebilir. Bluz ve tuniklerde de diğer kumaşlar ile birlikte jarse kullanılıyor.

Jarse Kumaş Terletir mi?

Bu kumaş türü terletmediği için bebek giysilerinde, iç giyimde ve yazlık kıyafetlerde tercih ediliyor. Jarse, yün ve pamuk gibi kumaşlarla bir arada kullanıldığında terletebilir.

Jarse Kumaş Özellikleri

Likra, pamuk ve yün dışında krep ve örme kumaşlarla birlikte kullanılan jarse, farklı desen seçenekleriyle birlikte müşterilerin beğenisine sunuluyor. En çok tercih edilen çeşitlerin başında çiçek desenli kumaşlar geliyor. Düğün ve nişan gibi davetlerde sıklıkla tercih edilen abiyelerin üretiminde de jarse, polyester ve likra kullanılmaktadır.

Son yıllarda en çok tercih edilen diğer çeşitleri yılan ve leopar desenli jarse kumaşlardır. Estetik bir görünüme ve dayanıklı bir yapıya sahip olan bu ürünler uzun ömürlü olduğu için sıklıkla tercih ediliyor.

Jarse Kumaş Kullanım Alanları

Jarse kumaşın en fazla kullanıldığı kıyafetlerin başında elbise ve abiyeler geliyor. Şık bir görünüme sahip olan bu kumaşlar ribanalı ve simli gibi çeşitlere ayrılır. Özellikle ribana ile birlikte kullanıldığında lastik gerektirmediği için ekstra rahattır.

Kullanım alanlarından bir diğeri de bebek kıyafetleridir. Antialerjik bir yapıda olan bu kumaş kaşındırmaz. Hassas ciltler için uygun olduğu için bebek kıyafetlerinin birçoğunda kullanılır.

Kışlık kıyafetlerin astarlarında da tercih edilen jarse kumaş, iç dekorasyonda ve aksesuar yapımında da kullanılmaktadır.

Jarse kumaşın kullanım alanının bu kadar fazla olmasının en büyük nedeni laminasyon işlemine dayanıklı olmasıdır. Başta deri olmak üzere birçok kumaş türüne yapıştırılabilir. Basınca karşı da dayanıklı olan jarse kumaşlar, mont, kaban, pardösü ve panço gibi kışlık kıyafetlerde de sıklıkla tercih ediliyor.

Jarse Kumaş Esnek midir?

Jarse kumaş esnektir. Bu nedenle giyimi oldukça rahattır. Likra ve yünlü kumaşlarla birlikte kullanıldığında esneme payı artar. Diğer elastik kumaşlara göre daha dayanıklıdır.

Jarse Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Jarse kumaştan yapılan elbiseler çok soğuk ve sıcak sularda yıkanmadığı sürece çekme yapmaz. Üzerindeki desenlere ve simlere zarar vermemek adına kuru temizlemecide yıkatılmamalıdır. Jarse kumaş çamaşır makinelerinde 30 derecede yıkanabilir.

Jarse Kumaş Sıcak Tutar mı?

Genellikle yazlık kıyafetlerde kullanılan jarse kumaş ince bir yapıdadır. Bu nedenle sıcak tutma özelliğine sahip değildir. Ancak kadife ve pamuklu kumaşlarla birlikte kullanılabilir. Bu nedenle 80'li yıllardan sonra birçok kışlık kıyafetin imalatında tercih edilen bir kumaş türü olmuştur.