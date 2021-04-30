İpek Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? İpek (Kedi Tırnağı) Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

İpek çiçeği sahip olduğu cüssesinden hiç beklenmeyen güzellikte çiçekler açan bir süs bitkisidir. Bu bitkinin katmerli yapıdaki çiçek açan çeşitleri de türetilmiş durumdadır.

İpek Çiçeği Nedir?

İpek çiçeği, semizotugiller (Portulacaceae) ailesinin Portulaca grandiflora türü bir bitkidir. Anayurdu Güney Amerika kıtasının tropikal bölgesi olmaktadır. İpek çiçeğinin vermiş olduğu tohumlar kendiliğinden çevreye yayılır. İklimin uygun olduğu yerlerde sonraki yıl kolayca çimlenerek yeni bitkileri oluşturulur.

İpek Çiçeği Bakımı Nasıldır?

İpek çiçeği, mevsimlik olarak yetiştirilen bir süs bitkisidir. Succulent özellikli ve açık hava bitkilerinden olduğundan dolayı çok fazla güneşli olan yerlerde ve seyrek sulanarak yetiştirilmesi gereken bir bitkidir. İpek çiçeği çok fazla güneş isteyen bir bitkidir.

Aşırı güneş alan balkonlarda, bahçelerin çok güneş alan, toprağı oldukça hızlı kuruyan kısımlarında çok az bakımla yetiştirmenin mümkün olduğu bir çiçektir. Bitkinin yetiştirilebilir olması için toprak olarak bahçelerde her çeşit toprak uygundur. Balkon saksılarında ise çiçek için dişli kum karıştırılmış durumda olan doğal arazi toprağı bu bitki için en iyisidir.

İpek Çiçeği Nasıl Ekilir?

İpek çiçeği tohumları toprağın 5 cm. kadar altına ekilir. Ekim işleminin sonrasında ise çok sık sulamadan güneş ışığı altına konulduğuna kısa sürede çimlenir. İpek çiçeği tohumları insan müdahalesi olmadan da toprağa düştükten sonra çimlenebilir.

İpek Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

İpek çiçeğini ilk defa yetiştirecek iseniz bu bitkinin fidesini alıp dikebilir yahut tohumunu alıp ekebilirsiniz. Bu bakımdan bu güzel bitkinin çoğaltılması tohumla yapılabileceği gibi hazır alınan fide ile de çoğaltılabilir.

İpek Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Bu bitkinin açmış durumdaki çiçekleri soldukça onların yerinde küçük, ucu sivri olan tohum kapsülleri gelişir. İçlerinde çok küçük tohumlar oluşturur.

İpek Çiçeği Nasıl Sulanır?

Normal koşullarda çok fazla suya ihtiyaç duymayan ipek çiçeğinin açıklık yerlerde bulunması durumunda ve buna ek olarak fazla kumlu toprağa sahip olduğu durumlarda sık sık sulama ihtiyacı söz konusu olabilir. Diğer durumlarda ise bitkinin toprağı kupkuru olmadan önce sulama yapılamaması gerekir.

Evde İpek Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir Mi?

İpek çiçeği çok kolay yetiştirilebilen ve çok kolay bir şekilde çoğaltılabilen bir bitkidir. Bu nedenle de evde ipek çiçeği yetiştiriciliğinin yapılması için son derece uygun bir süs bitkisi olma özelliği taşımaktadır.

İpek Çiçeği Anlamı

İpek çiçeği, adını ipek gibi çiçeklerinden alan bir bitkidir. Yumuşacık ve rengarenk açan çiçekleri çok güzel olup ipeği andırır. İpek çiçeği anlamı bu bitkinin çiçeklerinin ipek gibi yumuşak olmasıdır. Bu çiçeğe aynı zamanda kedi tırnağı denmesinin nedeni ise yapraklarının dar ve uzun olması sebebiyle kedinin tırnaklarına benzetilmiş olmasıdır.

İpek Çiçeği Latincesi

İpeksi çiçeklerinden dolayı öne çıkan ipek çiçeği adıyla dikkatleri çeken bitkinin Latince ismi "Portulaca Grandiflora"dır.

İpek Çiçeği Özellikleri

Her çiçeğin olduğu gibi ipek çiçeği bitkisinin de kendisine özgü olan ve son derece dikkat çekici bir durum oluşturan özellikleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda ipek çiçeği bitkisinin özellikleri şunlardır:

- İpek çiçeği semizotugiller ailesine mensup olan bir çiçek türüdür.

- Rengârenk çiçekler açan çok zarif görünümlü bir çiçektir.

- Bu güzel bitki ülkemizde öğle güzeli ve cilveli isimleri ile de bilinen bir çiçektir.

- Göz alıcı güzellikteki renkli çiçekleriyle bahçelerde çok yaygın kullanılır.

- İpek çiçeğinin 60 kadar türü bulunur.

- Haziran ve Eylül ayları arasındaki süreçte sürekli olarak çiçek açar.

- Güneşi çok fazla seven bir bitkidir.

- İyi güneş gördüğü takdirde çiçekleri daha bir güzelleşen bir bitkidir.

- İpek çiçeği suyu çok fazla seven bir bitki değildir.

- Suyu çok tutan ve çamurlaşan toprağı ise hiç sevmez.

- Yetiştirilmesi için çok özel bir bakıma gereksinim duymayan bir çiçek türüdür.

İpek Çiçeği Faydaları

İpek çiçeği bahçeleri ve balkonları süsleyen oldukça güzel ve zarif görünümlü bir çiçektir. Bu güzel bitkinin en önemli faydası ise sahip olduğu muhteşem güzelliği ile insanların bulunduğu mekana güzellik katarak çok güzel bir atmosfer yaratmasıdır. Böylece ortaya koyduğu muhteşem görsel güzelliğiyle psikolojik olarak önemli fayda sağlamakta olup rengarenk zarif çiçekleri insanın yaşama sevinci ve enerjisini artıran bir etki yaratması bakımından insan yaşamına olumlu yönde önemli etkiler sunmaktadır.