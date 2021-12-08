İncir kaç kalori? 1 adet incir besin değerleri ve kalorisi...

Meyvelerin besin değerleri oldukça yüksektir. 1 adet incir meyvesinin içerisinde 48 kalori bulunuyor. Kalori bakımından yüksek olan bir meyve türü değildir. Sağlığa olan faydaları oldukça fazladır.

İncir Kaç Kalori?

Meyve türlerinden biri olan incirlerin içerisinde belirli miktarda kalori bulunuyor. Kilosuna özen gösteren bireyler incir meyvesinin de kalorisini öğrenmek adına araştırmalar yapabiliyor. İncirin içerisinde 48 kalori vardır. Gün içerisinde çok fazla incir tüketilmemesi kilo alımına neden olmayacaktır.

1 Adet İncir Besin Değerleri ve Kalorisi

İncir meyvesinin sağlığa olan faydaları herkes tarafından biliniyor. Faydalı olan incir meyvesi içerisinde 13 gram karbonhidrat bulunuyor. 0,49 gram protein içeren incir toplamda 48 kaloridir.