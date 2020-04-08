Hürriyet’ten Renklerin Dünyası… 4 Farklı Gün, 4 Farklı Desenle Mandala…

Hürriyet’in okuyucuları ile buluşturacağı ‘Renklerin Dünyası’, 4 farklı günde, Türk sanatının 4 farklı çizgisini evlere taşıyor. Her biri 8 sayfa, tarihin renkleriyle dolu mandala boyama ekleriyle Hürriyet okuyucularının günü renklenecek. Boyama eklerinin ilki İznik Çini desenlerinden oluşacak. Yüzyıllardır bir kültür mirası olan desenler, insan psikolojisi üzerinde pozitif etkileri olan mandala ile günümüze taşınacak.

İznik Çini desenlerinin yanı sıra Osmanlı, saray ve Selçuklu desenleri de Hürriyet’in okuyucularıyla paylaşacağı mandala boyama ekinin sayfalarını süsleyecek. Geleneksel Türk Sanatlarının en sevilen desenleri ‘Renklerin Dünyası’ adlı mandala boyama eklerinde olacak.

9 Nisan Perşembe: İznik Çini Desenleri

10 Nisan Cuma: Osmanlı Desenleri

11 Nisan Cumartesi: Saray Desenleri