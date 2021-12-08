Hindistan cevizi kaç kalori? 100 gram hindistan cevizi besin değerleri ve kalorisi...

Hindistan cevizi severek tüketilen gıda türleri arasındadır. 100 gram Hindistan cevizi içerisinde 354 kalori bulunuyor. Kalori bakımından yüksek olan Hindistan cevizi içerisinde 33 gram yağ bulunuyor.

Hindistan Cevizi Kaç Kalori?

Kalori bakımından araştırılan Hindistan cevizinin içeriğinde birçok besin değeri bulunuyor. Hindistan cevizi herkesin bildiği ürünler arasında bulunuyor. Severek tüketilen Hindistan cevizi içerisinde 354 kalori vardır. Kalori seviyesi yüksek olan gıda türlerinden biridir.

100 Gram Hindistan Cevizi Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram Hindistan cevizinin içinde bulunan besin değerleri oldukça merak ediliyor. 354 kaloriye sahip olan Hindistan cevizi içerisinde 3,3 gram protein ve 15 gram karbonhidrat bulunuyor. Yağ oranı da 33 gramdır.