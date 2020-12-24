Hibiskus Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Hibiskus nedir?

Sağlığa olan faydalarına geçmeden önce bu harika bitkiyi daha yakından tanıyalım. Hibiskus, halk arasında hatmi çiçeği, Mekke gülü, nar çiçeği isimleriyle de biliniyor. Ekşimsi bir tada sahip olan bu bitkinin, eski çağlarda Afrika çöllerinde yaşayan bedeviler tarafından susuzluğu giderici bir bitki olarak kullanıldığı söyleniyor.

Hibiskusun faydaları

Hibiskus, en yüksek C vitamini oranına sahip bitkilerden biridir. Tam bir C vitamini zengini olan bu bitki, yüksek tansiyonun ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.

Hibiskus, oldukça güçlü bir antioksidandır. Bu özelliği ile kış aylarında vücut direncini arttırmaya yardımcı oluyor.

Manik asit ve yüksek oranda magnezyum içeren hibiskus, sindirimi kolaylaştırıcı etki gösteriyor. Şişkinlik sorununa iyi geliyor, mideyi rahatlatıyor.

Hibiskus, kafein içermeyen bir bitkidir. Hem kafein içermemesi hem de yüksek su tutma kapasitesi sayesinde hazım sorunlarını gidermeye yarıyor.

Sindirim sorunlarının yanı sıra mide kanserinden korumaya da yardımcı oluyor. Bu konuda yapılan araştırmalarda, hibiskus özünün kanserli hücreleri azalttığı ve mide kanserinin yayılmasını önlediği sonucuna ulaşıldı.

Hibiskus bitkisinin içeriğinde bulunan flavonoidler, kişinin duygusal bakımdan daha olumlu ve ferah bir ruh haline girmesine destek oluyor. Ruhu dinginleştiriyor, depresyona iyi geliyor.

Öte yandan hibiskus, karaciğer, kornea, beyin ve böbreklerde fazla bakır birikmesi sonucu oluşan Wilson hastalığını iyileştirici bir bakım kürü olarak da kullanılıyor.

Hibiskus, kilo vermek isteyenlerin beslenme listesinden eksik etmemesi gereken bir bitkidir. Tatlı krizlerinin önüne geçen hibiskus, sindirimi düzenliyor, yağ yakımına destek oluyor, ödem atılmasına yardım ediyor.

Hibiskus çayı nasıl hazırlanır?

Hibiskus çayını hazırlarken en dikkat etmeniz gereken nokta çok fazla hibiskus yaprağı kullanmamaktır. Yoğun bir tada sahip olan bu bitkiyi çok fazla kullanırsanız içilemeyecek hale gelebilir.

Bir bardak kaynamış suya bir iki adet hibiskus yaprağı atmanız yeterli olacaktır. Üç dört demlendirdikten sonra yaprakları alarak tüketebilirsiniz. Hibiskus yapraklarını suda çok bekletirseniz acı bir tat bırakır.

Bu çayı soğuk olarak da tüketebilir, üç gün boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Hibiskus çayının yan etkileri var mı?

Hibiskus, düşük etkisi yapabileceği için hamileler tarafından kullanılması pek önerilmiyor. Aynı şekilde emziren anneler için de yan etkileri olabilir. Tansiyon ve kolesterol ilaçları kullanan kişilerce de ilaçlarla tepkimeye yol açabileceğinden doktor kontrolünde tüketilmesi gerekiyor.

Öte yandan hibiskus bitkisini, içerdiği anthocyanin grubu etkin maddelerin yol açabileceği olumsuz durumlar sebebiyle, guatr ve tiroid şikayeti olanların kullanması önerilmiyor.