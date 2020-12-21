Sumağın Sağlığa Faydaları ve Kullanım Alanları

Sumak nedir?

Faydalarına geçmeden önce bu baharatı daha yakından tanıyalım. Sumak, ekşi aroması olan, kırmızı/bordo arası renkli bir baharattır. Özellikle Doğu kültüründe mutfaklara hakim olsa da ülkemizde çok sık kullanılır. Sumak ağacından toplanan ve kurutulan tomurcuklar öğütülerek kullanıma hazır hale getirilir.

Sumağın faydaları

- Sumağın en önemli özelliği antioksidan olmasıdır. Antioksidan özellikler göstermesi sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor ve hastalıklardan koruyor.

- Öte yandan sumağın antioksidan özellikleri oksidatif stres düzeyini düşürüyor ve serbest radikalleri yok ediyor. Bu olumlu etki sayesinde hücrelerin kanserleşmesini önlüyor ve kanser riskini azaltıyor.

- Antioksidan etki tüm bunların yanında kalp ve damar hastalıklarına yakalanma olasılığını da ciddi ölçüde düşürüyor.

- Sumak, antioksidan özelliklerinin yanında C vitamini ve mineral açısından zengin bir baharattır. Zengin içeriği ile vücudu dinç tutuyor, yorgunluk hissini azaltıyor.

- Sumak ile ilgili yapılan araştırmalar, bu baharatın regl sancılarını azalttığını ortaya koydu. Özellikle vajinal akıntılara da iyi gelen sumak aynı zamanda idrar söktürücü bir etki de gösteriyor.

- Araştırmalar, sumağın anne sütünü arttırdığını da söylüyor. Ancak sumak hamilelerde düşük tehlikesine neden olabileceği için doktor kontrolünde kullanılması öneriliyor.

- Düzenli sumak tüketimi, şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Yüksek tansiyonun dengelenmesini sağlıyor ve vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

Sumağın kullanım alanları

Sumak, yukarıda da belirttiğimiz gibi ekşi tada sahip bir baharattır. Sıklıkla meze ve salatalarda kullanılıyor. Ekşilik katmak istediğiniz yemeklere de rahatlıkla sumak ekleyebilirsiniz.

Sumak çayı nasıl yapılır?

Sumak, çok yaygın olmasa da çay olarak tüketilebiliyor.

Bir bardak suyu kaynatın ve kaynamış suya bir tatlı kaşığı sumak ekleyin. 8-10 dakika kadar demlenmesini bekleyin ve süzün. Sumak çayınız hazır!