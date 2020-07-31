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GeriBeslenme Önerileri Hem Göze Hem Mideye: Gökkuşağı Salatası
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Hem Göze Hem Mideye: Gökkuşağı Salatası
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Hem Göze Hem Mideye: Gökkuşağı Salatası

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Hem Göze Hem Mideye: Gökkuşağı Salatası
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"Hem hafif, hem doyurucu hem de her damak tadına göre uyarlanabilen salatalar deyim yerindeyse kurtarıcı yemeğimiz. Bugün size gökkuşağı renkleriyle hazırlanan harika bir salata tarifi vereceğiz."

Gökkuşağı salatası tarifi

Malzemeler:

¼ fincan beyaz balzamik sirke

¼ bardak sızma zeytinyağı

½ çay kaşığı tuz

¼ çay kaşığı toz biber

1 adet havuç

1 adet sarı biber

1 su bardağı kırmızı lahana

8-10 adet çeri domates (kırmızı/sarı)

1 su  bardağı mozzarella

1 adet küçük boy kırmızı soğan

½ fincan ince dilimlenmiş taze fesleğen

Bir tutam çam fıstığı

Yarım avokado

Hazırlanışı:

Sirke, yağ, tuz ve karabiberi bir kapta çırpın.

Tüm malzemeleri doğrayın ve salata kasesine alın. 

Hazırladığınız sosu üzerine ekleyin. Afiyet olsun!

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