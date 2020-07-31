Hem Göze Hem Mideye: Gökkuşağı Salatası
"Hem hafif, hem doyurucu hem de her damak tadına göre uyarlanabilen salatalar deyim yerindeyse kurtarıcı yemeğimiz. Bugün size gökkuşağı renkleriyle hazırlanan harika bir salata tarifi vereceğiz."
Gökkuşağı salatası tarifi
Malzemeler:
¼ fincan beyaz balzamik sirke
¼ bardak sızma zeytinyağı
½ çay kaşığı tuz
¼ çay kaşığı toz biber
1 adet havuç
1 adet sarı biber
1 su bardağı kırmızı lahana
8-10 adet çeri domates (kırmızı/sarı)
1 su bardağı mozzarella
1 adet küçük boy kırmızı soğan
½ fincan ince dilimlenmiş taze fesleğen
Bir tutam çam fıstığı
Yarım avokado
Hazırlanışı:
Sirke, yağ, tuz ve karabiberi bir kapta çırpın.
Tüm malzemeleri doğrayın ve salata kasesine alın.
Hazırladığınız sosu üzerine ekleyin. Afiyet olsun!