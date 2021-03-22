Hediye Dünyasının Yenilikçi Markası: Muhiku 

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Dış dünya ile bağımızı en düşük seviyeye indirdiğimiz pandemi döneminde sosyal ilişkilerimizi korumak adına özel zamanlarda sevdiklerimizin yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Bunu kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını tehdit etmeden yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla onların mutluluklarını paylaşmak için en güzel yol, özenle hazırlanan hediyeleri sevdiklerimizin kapısına kadar göndererek onların yanında olduğumuzu hissettirmek.

Pandemi döneminde fiziksel mağazacılığın kısıtlanması, e-ticaret sektörünün sağladığı kolaylıklar ve imkanlar online alışverişi hayatımızda önemli bir yere taşıdı. Özellikle bu dönemde büyük bir ivme kazanan e-ticaret dünyası sosyal ilişkilerimizi koruyabilmemiz adına tasarlamaya ve üretmeye devam ediyor. Yılın en özel zamanlarından biri olan doğum günlerinde sevdiklerimizin yanında fiziken olamasak da onlar için seçtiğimiz doğum günü hediyesi ile mutluluklarını paylaşmaya ve yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışabiliriz.

Muhiku ise hediye alanında önde gelen e-ticaret firmalarından biri. Hediye dünyasında yaptığı yenilikçi hareketlerle sevdiklerimizin özel günlerinde yanında olmamıza ve onları mutlu etmemize yardımcı okurken diğer taraftan da pandemi döneminde bizi riskten olabildiğince uzak tutarak 7/24 alışverişin keyfini sürmemize yardımcı oluyor.

Muhiku hazırladığı doğum günü hediyesi koleksiyonuyla sevdiklerimizin en özel anlarına en özel hediyelerle ortak olmamıza ve yanlarında olamasak da onların heyecanını paylaşmamıza fırsat veriyor. Klişe hediye anlayışının dışında olan doğum günü hediyesi seçenekleriyle sevdiklerimize pandemi döneminde yeni deneyimler armağan ederek onların kişisel gelişimini desteklememize yardımcı oluyor. Ayrıca bir süredir uzak kaldıkları kaliteli lezzetleri evlerinin rahatlığında ve tehlikeden olabildiğince uzak bir şekilde deneyimlemelerine de fırsat veriyor.

Muhiku, doğum günü hediyesi koleksiyonunu ve diğer hediye seçeneklerini tasarlarken hayata değer katan, bize yeni keşiflerin kapılarını aralayan, evde geçirdiğimiz vakti kaliteli bir şekilde değerlendirebileceğimiz hediyelikleri kullanmasının yanı sıra yaşam alanımızda yenilik yapabileceğimiz, kişisel bakım rutinimize renk katabileceğimiz ve işlerimizi yoluna koyabileceğimiz pek çok ürünle hediyelerini tasarlıyor.

Doğum günü hediyesi seçenekleri içerisinden sevdiklerimize armağan edeceğimiz konsept hediye kutusu ile onların yüzünde kocaman bir tebessüm oluşturabilir ve bizler için ne kadar değerli olduklarını bir kez daha gösterme fırsatı edinebiliriz. Özellikle sosyal ilişkilerin zayıflama tehlikesi ile burun buruna olduğumuz şu dönemde sevdiklerimize onların daima yanında olduğumuzu hissettirmek oldukça önemli.

Muhiku sunduğu online hediye hizmetiyle bize bu fırsatı fazlasıyla veriyor. Doğum günü hediyesi seçenekleri içerisinden seçeceğimiz sıra dışı, eğlenceli, rengarenk ya da şık hediyeler içerisinden seçeceğimiz doğum günü hediyesi ile onlara sıra dışı bir hediye deneyimi yaşatabiliriz.



Muhiku Sevgiliye Hediye Koleksiyonu ile Göz Kamaştırıyor!



Muhiku, yenilikçi hediye anlayışını sevgiliye hediye koleksiyonunda da açıkça gösteriyor. Online hediye sektöründe önemli bir yere sahip olan girişim, sevgiliye hediye anlayışındaki yerleşmiş kalıpları yıkarak yepyeni bir hediye anlayışıyla hizmet veriyor. Hazırladığı sevgiliye hediye koleksiyonu içerisinden partnerimiz için eğlenceli ve sıra dışı bir hediye seçebileceğimiz gibi içerisinde aşka dair izler barındıran romantik bir hediye de seçebiliriz. Birbirinden şık, kaliteli ve romantik hediyeliklerle tasarlanan hediye kutularının her biri farklı bir anlam taşıyor.

Şık tasarımıyla olduğu kadar kaliteli içeriğiyle de dikkat çeken sevgiliye hediye seçenekleri aynı zamanda partnerimiz ile yaşayabileceğimiz yeni deneyimlerin ve paylaşımların da kapılarını aralıyor. Sevgiliye hediye koleksiyonu içerisinden seçeceğimiz bir hediye kutusuyla partnerimiz ile yeni lezzetler keşfederken bir yandan da birlikte kitap okumanın, yeni bir hobi edinmenin ya da uzun uzun sohbet etmenin tadını çıkarabiliriz.

Sevgiliye hediye çeşitleri arasından yapacağımız herhangi bir seçim ile partnerimize yalnızca bir hediye armağan etmiş olmayacağız. Ona verdiğimiz bu hediye hem altında yatan derin anlamla hem içinde bulundurduğu şık parçalarla hem de aramızdaki paylaşımı arttıracak hediyeliklerle partnerimizle aramızdaki bağı güçlendiriyor.



Muhiku ile Hediyeniz Aynı Gün Kapınızda!



Online alışverişin hayatımızda önemli bir yere sahip olduğunun hepimiz farkındayız. Fakat talep ettiğimiz ürüne en kısa sürede sahip olma isteği bazen online alışveriş kolaylığını göz ardı etmemize sebep olabiliyor. Kısacası günlerce kargo bekleme fikri pek çok hoşumuza gitmiyor.

Muhiku İstanbul’da aynı gün ücretsiz teslimat seçeneğiyle kargo derdini ortadan kaldırıyor. Seçtiğimiz hediyeyi gün içerisinde bize ya da vermek istediğimiz kişiye ulaştıran şirket, bu hizmeti herhangi bir ücret talebinde bulunmadan özel kurye ile gerçekleştiriyor. Böylelikle salgın hastalığın kol gezdiği toplu alanlarla olan bağımızı en aza indiriyor.

Aynı gün ücretsiz teslimat hizmetinden faydalanabilmek için birtakım şartları sağlamanız gerekiyor. Bunlardan ilk ve en önemlisi bu hizmetin şu an yalnızca İstanbul ile sınırlı olması. Eğer hediye almak istediğiniz kişi ya da siz İstanbul içerisinde oturuyorsanız hediyeniz gün içerisinde adresinize ulaşıyor.

Muhiku’nun özel kurye ile teslimat seçeneği dışında kargo ile teslimat seçeneği de bulunuyor. Dağıtım ağı en geniş ve en hızlı kargo şirketlerinden biri ile çalışan şirket, kargo ile teslimat seçeneğinde dahi sizi hediyeniz ile en kısa sürede buluşturuyor. Aynı gün ücretsiz teslimat seçeneğiyle verilen siparişlerde yalnızca saat 12.00’a kadar verilen siparişleri gün içerisinde dağıtıma çıkarabiliyor. Eğer siparişinizi saat 12.00’dan sonra oluşturursanız siparişiniz bir sonraki iş gününde adrese ulaşıyor. Aynı gün ücretsiz teslimat seçeneğinden ücretsiz faydalanmak istiyorsanız sepet tutarının en az 69 TL olması gerekiyor. Bu tutarı sağladığınız takdirde hediyeniz hiçbir gönderim ücreti alınmadan adresinize özel kurye ile teslim ediliyor.

Muhiku’yu ziyaret etmek için: https://muhiku.com/

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