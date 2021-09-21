Kadınlar için neredeyse tek başına mutluluk sebebi olan kuaföre gitmek, hamilelikte ara verildiği için anne adaylarını psikolojik olarak kötü etkileyebilir. Peki gerçekten düşünüldüğü gibi hamileyken saç kestirmek bebeğin ömrünü kısaltır mı? Hamileyken saç kesilir mi? İşte, hamilelikte yapılmaması gerekenler…

HAMİLEYKEN SAÇ KESİLİR Mİ?

Halk arasında hamileyken saç kestirmenin bebeğin beslenmesini kötü etkileyeceğine inanılır. Çünkü saça alınan vitaminlerin bebeğe gitmesi gerekirken saça gittiği düşünülür. Aksine bu dönemde uzmanlar psikolojik olarak saçlarıyla ilgilenmenin hamileler için faydalı olabileceğini söylüyorlar. Yani doktorlara göre hamileyken saç kestirmenin hiçbir sakıncası yoktur.

HAMİLELİKTE YAPILMAMASI GEREKENLER

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Sözen, hamilelikte yapılmaması gerekenleri şu şekilde sıralıyor;

Baskı yapan çoraplar giymeyin

Karın bölgesini içine almayacak ve uterus üzerine baskı yapmayacak çorap veya taytlar tercih edilmelidir. Çünkü baskı sonucunda pek çok hamile kadın, iş yaparken, yürürken, hatta konuşurken bile nefes almada güçlük yaşayabilir.

Aşırı sıcaktan uzak durun

Hamam, sauna, kaplıca gibi aşırı ısı olan yerlerden kaçınmak gerekir. Çünkü yüksek sıcaklık değerleri özellikle, bebeğin organ gelişiminin devam ettiği ilk 3 aylık dönemde teratojen yani sakatlık yaratabilecek etkilere neden olabilir.

Çay kahve tüketimine dikkat

Fazla kahve veya çay tüketilmemelidir. Özellikle kahvenin içindeki kafein, hamileler için oldukça zararlı olabilir. Günde bir Türk kahvesi ya da filtre kahve içilebilir. Kafeinsiz kahve daha rahat tüketilebilir. Çay (meyve çayları dahil) abartılmadığı takdirde istenildiği kadar içilebilir.

Kötü alışkanlıkları bırakın

Anne adaylarının alkol ve sigara kullanmaması gerekir. Sigara, gelişme geriliği ya da düşük ve erken doğuma neden olabilir. Alkol bağımlı tarzda alınırsa fetal alkol sendromuna yol açabilir.

Uzman kontrolünde egzersizlere devam

Profesyonel birine danışmadan egzersiz yapılmamalıdır. Bunun yerine yürüyüş veya yüzme, hamile kişinin daha iyi uyumasına yardımcı olur, dayanıklılık ve direnç kazanmasını sağlar.

Pişmemiş şarküteri ürünlerinden uzak durun

İşlenmiş gıda (sosis, salam, hazır çorba, cips, şekerlemeler…) ve pişmemiş şarküteri ürünleri de tüketilmemelidir.