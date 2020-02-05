Halil Sezai Sevilen Şarkılarıyla Sahnede!

Şöyle güzel bir konsere gidelim diyenler için onlarca seçenek var. Son dönemin popüler isimlerinden Halil Sezai de konserleri yoğun ilgiyle karşılanan isimlerden biri. Hemen buraya tıklayıp indirimli konser biletinizi alabilirsiniz.

Genç yaşlarından itibaren müzikle ilgilenen ve ilk bestesini 15 yaşında yapmış olan Halil Sezai, albümleri ile son yıllarda büyük ilgi ve beğeni topladı. Özellikle İncir Reçeli filminde duyduğumuz “İsyan” şarkısının dillere pelesenk olmasıyla hayatımıza dahil olan yetenekli şarkıcının konserleri hınca hınç doluyor. Halil Sezai, sevenleriyle birlikte; kalplere ve hayatlara dokunan şarkılarını seslendirmek için 7 Şubat Cuma akşamı Trump Sahne’de. Bu güzel konseri kaçırmamak için indirimli biletlerinizi buradan hemen alın, sevdiklerinizle birlikte müzikle iç içe bir gecenin keyfine varın.

Bu bir ilandır.

Aşkı notalara dökmek konusunda en başarılı isimlerden biri olan Halil Sezai’nin konseriyle duygusal bir gece geçirmek için indirimli biletleriniz burada. Biletler tükenmeden yerinizi ayırtın. İyi eğlenceler.

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