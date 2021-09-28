Gül Çayının Faydaları Nelerdir? Gül Çayı Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Gül çayı, bütün bir gülden veya gül yapraklarından yapılan basit ama bir o kadar da sağlıklı bir çaydır.



Gül Çayının Faydaları Nelerdir?



Sağlık rejiminize gül çayı eklemenin, adet kramplarına artrit dahil çeşitli durumları hafifletmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. Bazıları da bu çayı sindirim sorunları ve uykusuzluk için bir nimet olarak görüyor. Gül bitkisinin meyvesinden yapılan kuşburnu çayının aksine, bu çay bütün çiçeklerden (veya taç yapraklardan) elde edilir.



Muhtemelen, ağrılı veya ağır dönemler için en iyi ev ilaçlarından biri gül çayıdır, çünkü sadece hormonları düzenlemeye yardımcı olmakla kalmaz ve rahim tıkanıklığını da hafifletir. Aynı zamanda menstrüasyonla ilişkili olabilecek krampları ve ruh hali değişimlerini de ortadan kaldırır.



Çayın doğal olarak canlandırıcı kalitesi, kendisini morali bozuk, depresif veya aşırı stresli hisseden kişiler için mükemmel bir seçim haline getirebilir. İddiayı destekleyecek herhangi bir klinik araştırma bulunmamakla birlikte, alternatif tıbbın faydalarına inananlar, gül çayının depresyon yaşayanlar üzerinde muhtemelen yararlı bir etkisi olabileceğini öne sürmüşlerdir.



Bitki çayları yapmak için kullanılan birçok farklı bitki ve çiçek gibi, gül çayı da muhtemelen vücudumuzdaki en önemli vitaminlerden biri olan C vitamini bakımından yüksektir. C vitamininin, beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarabildiği ve bir antioksidan olarak işlev görebildiği ve böylece oksidatif stresi azalttığı için bağışıklık sistemimizin önemli bir parçası olduğu bilinmektedir.



Kronik hastalıkların en önemli nedenlerinden biri oksidatif strestir. Buna, muhtemelen sağlıklı hücrelerin mutasyona uğramasına neden olabilen hücresel metabolizmanın doğal yan ürünleri olan serbest radikaller neden olur. Vücudumuzdaki gül çayından mirsen ve kersetin içerebilen antioksidanların sayısını artırarak, bazı kronik sağlık sorunları yaşama riskinizi azaltmak mümkündür.



Gül çayının potansiyel doğal yatıştırıcı özelliği, onu bir geceyi bitirmek için harika bir içecek haline getirerek uyku düzenini sağlar. Uykusuzluk çekiyorsanız veya düzenli olarak uykunuz bölünüyorsa bu çayı yatmadan önce deneyebilirsiniz.



Gül Çayı Ne İşe Yarar?

Gül çayı antioksidanlar açısından zengindir. Bir çalışma, gül çayının yeşil çaydan daha yüksek bir serbest radikal temizleme aktivitesine sahip olabileceğini göstermiştir.

Saf gül çayı kafeinsizdir. Araştırmalar gül özlerindeki bazı bileşiklerin hipnotik bir etkiye sahip olduğunu ve uykuyu başlatmak için faydalı olabileceğini göstermiştir.

Gül özü, analjezik etki sağladıkları için ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak sadece hipnotik ve analjezik bir etkiden fazlasını sağlayabilir.

Çalışmalar, güllerden yapılan çayın gerçekten de menstrüel ağrı, sıkıntı ve kaygıyı hafifletmek de dahil olmak üzere dismenore semptomlarının tedavisinde önemli ölçüde yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Gül yaprakları sindirime yardımcı olabilir. Saf bitkisel gül çayı kalorisizdir. Bu yüzden kilo vermeyi sağlar.

Gül Çayı Nasıl Yapılır?



Çay yapmak için genellikle kurutulmuş gül goncası veya gül yaprakları kullanılır, ancak taze güller de kullanılabilir. Bunları organik olarak yetiştirilmiş güllerden kendiniz kurutabilir veya zaten kurutulmuş gıda sınıfı gül yaprakları veya tomurcukları satın alabilirsiniz. Gül yapraklarını evde kurutuyorsanız, bunların pestisit içermediğinden emin olun ve genellikle kimyasal olarak işlem gördükleri için süpermarketlerden veya çiçekçilerden gelenlerden kaçının.



Bir fincan saf gül çayı yapmak için yaklaşık 1 çay kaşığı kuru gül yaprağı veya 2 çay kaşığı veya kuru gül tomurcuğu kullanın. Suyu kaynatın ve bir dakika soğumaya bırakın. Yaprakları veya tomurcukları 5 dakika demleyin. Süzün ve saf veya biraz bal ile servis yapın. Daha hassas bir tat istiyorsanız, buzdolabında bir gecede soğuk demleyin. 20 dakikalık demleme süresinin gül çayının serbest radikal temizleme aktivitesini en üst düzeye çıkaracağını göstermiştir. Ayrıca demleme süresi ne kadar uzun olursa, lezzet o kadar güçlü olur. Daha sonra yaprakları süzüp sıcak ya da bekleterek soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz.