Goblen Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Goblen Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Dayanıklı bir kumaş türü olan goblen, geleneksel süslemelerde de sıklıkla tercih ediliyor. Doğuya özgü motiflerle süslenmiş olan birçok versiyonu kapı ve duvar süslemelerinde kullanılmaktadır.

Goblen Kumaş Nedir?

Goblen kumaş, üzerine iğne ve ipçiklerle işlemelerin yapıldığı bir kumaş türüdür. En önemli özelliği kendinden desenli olmasıdır. Orta Çağ'da kullanılan versiyonlarında dini simgelerin kullanıldığı kumaş türü önce Avrupa'da sonra dünya genelinde yayılmıştır. Anadolu'da ise 12. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Desensiz olarak satılan çeşitlerine iğne ve yüksük kullanılarak istenilen desenler işlenebilir. Kalın bir kumaş olduğu için üzerine desen eklemek bir hayli zordur. Genelde tablo ve fotoğrafların taslakları goblen kumaşın üzerine işlenir. El işlerine ilgi duyan kişilerin kullandığı goblen kumaşlar, özel iğneleri ile birlikte manifaturacılardan ve internet sitelerinden satın alınabilir.

Goblen Kumaş Nasıldır?

Goblen kumaş kalitesi ortalamanın üstünde olan, son derece kullanışlı bir kumaş türüdür. Fiyatları diğer kumaş türlerine göre biraz yüksektir. Kendinden desenli olmayan versiyonları daha ekonomiktir.

Goblen Kumaş Terletir mi?

Sert ve kalın bir kumaş türü olan goblen, bu özelliklerine rağmen terletmez. Bu nedenle başta koltuk kılıfı olmak üzere birçok mobilya ve aksesuarda kullanılabilir.

Goblen Kumaş Özellikleri

Etnik desenlere ev sahipliği yapan goblen kumaşlar son yıllarda yeniden popüler olmaya başladı. Nostaljik bir görünüme sahip olan bu kumaşlar hem estetik hem de uzun ömürlü olduğu için tercih sebebidir. Kolay kolay leke tutmaması ve temizliğinin son derece pratik bir şekilde yapılması da en büyük artılarından biri olarak görülüyor. Makineye atılmadan, ince bir bez ile silinerek rahatlıkla temizlenebilir.

Üretiminde genellikle pamuk ve polyester gibi kumaş türleri de kullanılır. Yüzlerce farklı desen ve motif seçeneğiyle müşterilerin beğenisine sunulan goblen kumaşlarda ünlü ressamların tablolarının işlemesi de mevcut. İnce işçilik gerektiren bu ürünler, hobi olarak da yapılabiliyor.

Goblen Kumaş Kullanım Alanları

Goblen kumaş yüzyıllar boyunca sadece kapı ve duvar süslemelerinde kullanıldı. Günümüzde ise birçok farklı kullanım alanları mevcuttur. Özellikle etnik desenli ve retro aksesuarlardan hoşlananlar için goblen kumaş kullanılarak üretilen çantalar satışa çıkarılıyor. Bu çantalarda en çok kullanılan desenlerin başında ise gül, menekşe ve zambak gibi çiçek çeşitleri geliyor.

Günümüzde goblen kumaşın en çok kullanıldığı alanlardan biri de masa örtüleri ve koltuk kılıflarıdır. Duvar süslemeleri için de aynı kumaş türü tercih edilebilir.

Goblen Kumaş Esnek midir?

Yumuşak bir dokuya sahip olmasına rağmen goblen kumaşlar esnek değildir. Çanta ve benzeri aksesuarların yapımında özel işlemlerden geçirilerek esneklik kazandırılır.

Goblen Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Goblen kumaş genellikle büyük ebatlarda üretiliyor. Hem bu nedenle hem de ağır bir kumaş olmasından ötürü çamaşır makinelerinde ve kuru temizlemecide yıkanması uygun değildir. Temizlik için bir bez ve temizleyici yeterlidir. Kimyasal içermeyen temizleyicilerle silindiği takdirde çok daha uzun ömürlü olarak kullanılabilir.

Kumaşı silerken çok fazla bastırmamaya özen gösterilebilir. Aksi takdirde rengi atabilir ve üzerindeki desenler solabilir.

Goblen Kumaş Sıcak Tutar mı?

Goblen kumaş giysilerde değil, çeşitli aksesuarlarda ve dekoratif ürünlerde kullanılır. Bu nedenle sıcak tutma özelliğinden çok desenlerine, renklerine ve kumaş kalitesine bakılarak satın alınması gerekir.