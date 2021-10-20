Gelincik otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Gelincik otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Gelincik otu gelincikgiller familyasına mensup olan bir bitkidir. Latince adı ise papaver rhoeas'dır. Gelincik otu kapalı tohumlulardan olan bir bitkidir.

Gelincik Otu Nedir?

Gelincik otu çift çeneklilerden olan bir bitkidir. Gelincik otu dünya genelinde çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Çok yıllık bir bitki türü olan gelincik otu morfolojik özellikleri bakımından 60 santimetre yüksekliğe ulaşabilen bir bitkidir. Gelincik otu mavi bir yapraklara sahiptir.

Gelincik Otu Ne İşe Yarar?

Gelincik otu en sağlıklı olan bitkilerden bir tanesidir. Hem cilt sağlığına hem de saç sağlığının korunması açısından gelincik otu pek çok kişi tarafından tavsiye edilmektedir. Gelincik otu kadınlarda doğurganlık oranının da artmasını sağlamakta ve aynı zamanda kalp sağlığının korunması açısından da gelincik otu önerilmektedir. Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi için gelincik otu tüketilmelidir.

Gelincik Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Gelincik otu çok kolay bir şekilde yetişmektedir. Gelincik otunun yetişmesi için herhangi bir şekilde iklim ya da toprak bulunmamaktadır. Gelincik otu ülkemizde en fazla Marmara ve Doğu bölgelerinde yetişmektedir. Akdeniz bölgesinde de yetişmektedir. Gelincik otu dünya genelinde hemen hemen bütün ülkelerde görülmektedir.

Gelincik Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Gelincik otu en fazla yaz mevsiminde görülmektedir. Yaz mevsiminde özellikle ağustos ve temmuz aylarında görülmektedir. Gelincik otu yetiştiriciliği mümkün olan bir ottur.

Gelincik Otu Nasıl Kullanılır? Gelincik Otunun Kullanımı

Gelincik otu daha fazla çay olarak tüketilmektedir. Gelincik otunu çay şeklinde yaparak günde 2 kez tüketebilirsiniz. Gelincik otunun fazla tüketilmemesi gerekmektedir. Gelincik otu kurutulmuş ve öğütülmüş şekilde de tüketebilirsiniz.

Gelincik Otunun Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

1) Doğal Bir Ağrı Kesicidir

Gelincik otu doğal bir ağrı kesicidir. Gelincik bitkisinin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Gelincik otunun içerisinde morfin yer almaktadır. Düzenli olarak tüketilirse ağrılar hızlı bir şekilde iyileşmektedir. İyileşme hızlanır ve doktorlar tarafından tavsiye edilir.

2) Cilt Sağlığına İyi Gelir

Gelincik otu cilt sağlığına oldukça iyi gelmektedir. Gelincik bitkisinin bir güçlü antioksidan olduğu bilinmektedir. Yoğun miktarda da linoleik asit barındırdığı da bilinmektedir. Gelincik otu cildi de nemlendirmektedir. Gelincik otu ciltte yer alan egzama ve sivilce gibi cilt sağlığı şikayetlerinizi yaşamanızı engeller.

3) Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Bağışıklık sistemi insan sağlığı için çok önemlidir. Çünkü bağışıklık sistemi hastalıklara karşı mücadele eder. Gelincik otunu düzenli olarak tüketmeniz durumunda bağışıklık sistemi güçlenmektedir.

4) Uykusuzluğa İyi Gelmektedir

Eğer geceleri sürekli olarak uykusuzluk problemi yaşıyorsanız gelincik otu tüketebilirsiniz. Gelincik otu uyku hormonunu tetikler ve bu tarz şikayetleri yaşamanızı engeller.

Gelincik Otunun Zararları Var mıdır?

Gelincik otunu aşırı şekilde tüketmemeniz gerekmektedir. Aşırı tüketimi sonucunda ortaya bir takım alerjik reaksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Gelincik otu uzman doktorlar tarafından dozajında tüketilmesi önerilmektedir.

Gelincik Otu Nerede Satılır?

Gelincik otunu aktardan kolay bir şekilde temin edebildiğiniz gibi internet üzerinden de yine gelincik otunu temin edebilirsiniz.