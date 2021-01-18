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Furkan Palalı Hürriyet'e Özel Açıklamalar!

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Furkan Palalı Hürriyet'e Özel Açıklamalar!
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"Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle sevenleri tarafından büyük ilgi gören oyuncu Furkan Palalı hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'na konuk oldu. Hakkında merak edilenleri yanıtlayan yakışıklı oyuncu, hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. "Hiç reddedildin mi?" sorusuna verdiği cevapla çok konuşulacak. İşte o anlar..."

Furkan Palalı konuştu I Bir Zamanlar Çukurova I Fikret I Anılar I Hiç Reddedildi mi?Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle sevenleri tarafından büyük ilgi gören oyuncu Furkan Palalı hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'na konuk oldu. Hakkında merak edilenleri yanıtlayan yakışıklı oyuncu, hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. "Hiç reddedildin mi?" sorusuna verdiği cevapla çok konuşulacak. İşte o anlar...
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