Fisto Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Fisto Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Fisto kumaş, genellikle işlemeleri olan nakışlı bir tür kumaş olarak bilinmektedir. Saf pamuk ve ya pamuk viskon olan fisto kumaşlar tekstil sektöründe rahatlıkla kullanılmaktadır.

Fisto Kumaş Nedir?

Son yıllarda tekstil sektöründe yoğun olarak kullanılan fisto kumaş genellikle saf pamuktan üretilmektedir. Pamuklu doğal ürünler arasında yer alan fisto kumaşlar çoğunlukla yaz aylarında kullanılır. Ev tekstilinde de kullanılan fisto kumaş çeşitleri hoş ve güzel bir görünüm oluşturmaktadır. Genellikle dantelli ve işlemeli olarak öne çıkan bu kumaşlar pek çok alanda kullanılıyor. Pamuklu içeriği ile fisto kumaş kullanım kolaylığı sağlıyor.

Fisto Kumaş Nasıldır?

Fisto kumaş diğer kumaşlara oranla daha işlemeli ve dantelli bir yapıya sahiptir. Genellikle genç kızların çeyiz hazırlıklarında da kullanılan bu kumaş çeşitleri günlük kıyafetlerde de kullanılıyor. Hava alan bir kumaş olan fisto kumaş çeşitleri vücudu da terletmemesi ile bilinmektedir. Bu yönü ile fisto kumaşlar da çok fazla tercih edilir.

Fisto Kumaş Terletir mi?

Giyim sektöründe ve ev tekstili sektöründe birbirinden farklı kumaş çeşitleri bulunuyor. Özellikle giyim sektöründe kullanılan kumaşların özelliklerine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü kıyafetlerin üretiminde kullanılan kumaşların cildi rahatsız etmeyen ve terletmeyen çeşitlerinin kullanılması önem taşıyor. Bu nedenle fisto kumaş da çok fazla tercih ediliyor. Fisto kumaş delikli yapısı itibari ile vücuda hava aldırıyor. Bu nedenle fisto kumaşlar vücudu da terletmeyen bir yapıya sahip durumda.

Fisto Kumaş Özellikleri

Günümüzde çok sık kullanılan fisto kumaş hava aldıran özelliği sayesinde vücudu tam anlamı ile terletmiyor. Fisto kumaşlar dantel görünümlü ve işlemeli olarak ön plana çıkıyor. Nakışlı çeşitleri de olan fisto kumaş çeşitleri giyim sektöründe olduğu kadar ev tekstili sektöründe de çok fazla kullanılıyor. Pamuk içerikli olan fisto kumaş diğer kumaşlar gibi terletme yapmamaktadır. Polyester gibi cildi rahatsız etmeyen fisto kumaşlar hoş da bir görünüm sunmaktadır.

Fisto Kumaş Kullanım Alanları

Fisto kumaşın kullanım alanları oldukça fazladır. Özellikle giyim sektöründe kullanılan fisto kumaş dantel ve işlemeli olduğu için dış giyimde en çok tercih edilen kumaşlar arasında yer alıyor. Bu kumaş ev tekstilinde de çoğunlukla tercih edilen kumaşlardan bir tanesi. Fisto kumaş özellikle ev tekstilinde yatak örtüsü ve koltuk örtüsü olarak kullanılıyor.

Fisto Kumaş Esnek midir?

Fisto kumaş çeşitleri çoğunlukla pamuktan üretilmiştir. Bu nedenle günlük kıyafetler arasında en fazla tercih edilen kumaşlardan birisi de fisto kumaş olarak biliniyor. Bu kumaşın ana malzemesi pamuk olduğu için fisto kumaş esnek değildir. Dokuma sıklığına göre bazı fisto kumaşlar ise daha esnek olabilir.

Fisto Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Genellikle kıyafetlerin üretiminde kullanılan fisto kumaştan etek, gömlek, bluz, elbise, ceket ve pantolon üretilebiliyor. Ev tekstilinde de sıklıkla kullanılan fisto kumaş yıkanırken de çok dikkat etmek gerekir. Fisto kumaşlar mutlaka çamaşır makinesinde düşük sıcaklıkta yıkanmalıdır. Ayrıca fisto kumaştan yapılan bazı kıyafetler de kuru temizleme yapılmalıdır. Bu şekilde fisto kumaş da uzun ömürlü olacaktır.

Fisto Kumaş Sıcak Tutar mı?

Fisto kumaş çeşitlerinin içerisinde pamuk bulunduğu için bu kumaştan üretilen kıyafetler kişiyi sıcak tutar. Özellikle soğuk kış günlerinde tercih edilen fisto kumaş çeşitleri vücudu oldukça sıcak tutmaktadır. Fisto kumaş yaz ve kış mevsiminde rahatlıkla giyilebilir.