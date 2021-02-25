Fındık Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Fındık Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Özellikle insanların son zamanlarda yoğun ilgi gösterdiği mantar çeşitleri arasında fındık mantarı geliyor. Karadeniz Bölgesi'ne özgü bir mantar olması ile beraber, kendinden doğal yöntemler ışığı altında yetişen özel mantar çeşitleri içerisinde yer alır.



Fındık Mantarı Nedir?



Yüksek kesimlerde yetişen ve tavuk tirmidi olarak da bilinen mantar türüne fındık mantarı denmektedir. Koyu bir renge sahip olması ile beraber, şapka kısmının orta bölümü içe çökmüş bir görüntüsü vardır. Gövde uzunluğu 10 cm ye kadar uzayabilen, alt kısmı buruşuk bir mantar türü olarak öne çıkıyor.



Fındık Mantarı Nerede Yetişir?



Fındık mantarı Türkiye'de özellikte Ordu'nun yüksek kesimlerinde yetişen bir mantardır. Özellikle adından da Anlaşılacağı üzere fındık tarlalarının olduğu bölgelerde yetişen bir mantar olarak öne çıkıyor. Lezzetli olması ile beraber son dönemlerde çok fazla tercih edilen bir mantardır. Aynı zamanda yağışlı alanlarda ve verimli topraklarda yetişir.



Fındık Mantarı Nerede Bulunur?



Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde bulunan fındık mantarı, daha çok ordunun yüksek tepelerinde yer almaktadır. Özellikle Ordu'daki fındık yetiştiriciliğinin yapıldığı tarlalarda ve yakın noktalarda bulunur. İlkbahar ve sonbahar aylarında olgunluk dönemine gelmesi ile beraber, toplanarak işlenir ve satışa sunulur.



Fındık Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Fındık mantarı özellikle lezzeti ile bir adım öne çıkan ve pek çok yemekler kullanılan bir türdür. Bu sebepten dolayı zehirli olmadığı ve rahatlıkla yenebilecek bir mantar olduğunu söylemek mümkün. Hatta semt pazarlarında yaygın olarak satılırken, son dönemlerde fiyatının arttığını ifade etmek gerekir. Kendini özel bir aroması olması ile beraber, sunduğu lezzet açısından pek çok kişinin tercihi olarak öne çıkıyor.



Fındık Mantarı Faydaları



Fındık mantarı pek çok mantar türünde olduğu gibi insan sağlığı açısından önemli olanaklar teşkil etmektedir.



- Kansere karşı selenyum kaynağı oluşturur.

- Kolesterolün düşmesinde önemli bir destek sağlar.

- Cildi gençleştirir ve genç kalmaya yardımcı olur.

- Kemikleri güçlendirir.

- Gün içerisinde önemli ve enerji kaynağı olarak öne çıkar.

- Beyni geliştirir ve korur.

- Güçlü antioksidan etkisi ile beraber bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.

- Birçok farklı bakteri ve virüs ile beraber tüm zararlara karşı önemli bir koruma sağlar.



Böylesi avantajları ve faydaları ile beraber, günümüzde oldukça fazla tercih edilen mantar türleri içerisinde yer alıyor.



Fındık Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Fındık Mantarı Yetiştiriciliği



Fındık mantarı daha çok doğal ortamında kendiliğinden yetişen bir mantar türüdür. Günümüzde bireysel olarak yapay yönden yetişen bir mantar olmadığını söylemek mümkündür. Özellikle çok nadir yetişen bir mantar türü olduğu için, semt pazarlarında veya marketlerde yüksek fiyatlarda satışı gerçekleşir. Aynı zamanda lezzet açısından en çok sevilen mantar türlerinden biridir. Bu doğrultuda Ordu’nun yüksek tepelerinde yetişen fındık tarlalarında toplanan bir mantardır.



Fındık Mantarının Özellikleri



Fındık mantarı kahverengi bir görüntüye sahip mantar türlerinden biridir. Genel olarak bütün bir renk olarak aynı etkiyi oluşturur. Toprak çatlatması ile yüzeyi çıktığında görmek çok kolay değildir. Özellikle fındık tarlalarının yanında dikkatli şekilde toplamak gerekir. Nadir bir mantardır ve özel lezzeti ile yemekleri ayrı bir tat katar. Aynı zamanda tek başına kullanarak güzel bir lezzet de sunabilir.