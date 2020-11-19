Falda Kertenkele görmek nedir? Kahve falında kertenkele görmenin anlamı

Falda görülen kertenkele, işlerin kişiye göre değişebileceği bir dönemi belirtmektedir. Kişinin alacağı kararlar, hayatını son derece önemli noktalarda etkileyecek gibi görünür. Özellikle falda görülen kertenkele sağlık üzerine bir süre sıkıntıların yaşanacağına işaret eder. Kariyer ve iş planlamanız üzerine de oto kontrolün sağlanmasının en büyük husus olduğu gözler önüne serilir.

Falda Kertenkele Görmek Nedir?

Falda kertenkele görmek, kişinin yaşantısında huzurlu bir döneme girdiğine işarettir. Ancak bu dönemin huzurlu geçmesi, fal baktıran kişinin hayatı adına alacağı kararlar üzerinden belirlenecektir. Bu dönemde kişi aşk bakımından ufak süreli bir endişe aralığı yaşayabilir. Bu durum ilişki üzerinden yaşanan güven probleminden doğacaktır.

Olayın daha fazla sizi etkilememesi adına, takıntılı ruh halini bir kenara koyup, her şeyi akışına bırakarak yaşamak ilişki için en doğru karar olacaktır. Kişi falında kertenkele gördükten sonra maddi anlamda biraz sıkıntı yaşayabilir. Fakat bu durum çevrenizin ve ailenizin yardımıyla düzene girecek ve kazanç düzeyinizde ciddi artışlar gözlemlenecektir. Sosyal yaşantınızda ise sessiz bir dönemin başlangıcı yaşanacak ve aileniz ile durgun bir iletişim içerisinde olacaksınız.

Kahve Falında Kertenkele Görmenin Anlamı

Kahve falında kertenkele görmek genellikle kişinin, hareketsiz ve durgun bir döneme girdiğine işarettir. Bu dönem kişinin verdiği ya da almak üzere olduğu kararlar üzerine değişebilmektedir. Fal baktıran kişi, kararlarında doğru bir tercih yaptığı takdirde huzurlu bir dönem geçirebilir. Ancak bu tercihler yanlış sonuçlar doğurursa, o zaman sıkıntılı günler kapıda demektir.

Kahve falında görülen kertenkele dedikodunun yakında olduğuna da işaret edebilir. Kişi, çevresinde yer alan insanlar hakkında başka kişilere gidip dedikodu yapma gafletinde bulunmuşsa, böyle bir hususta gün yüzüne çıkabilir. Bu yüzden fal baktıran kişi, herhangi bir kişi hakkında yaptığı yorumları söyledikleri gün yüzüne çıkmadan önce gidip ona, pişman olduğunu belirtmelidir.