Evde Çal’ın Bugünkü Konuğu Gülinler Olacak

Red Bull’un resmi instagram hesabı üzerinden başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin bugünki konuğu Gülinler olacak. Sanatçının performansı bu akşam saat 21.30’da gerçekleşecek. Büyük Ev Ablukada grubu ile ismini duyuran ve kariyerine solo olarak devam eden müzisyen, ‘Dinozorlar’ ile, son single’ı ‘Teker Teker’ ile takipçilerini sevindirmişti.