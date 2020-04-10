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GeriEtkinlik Rehberi Evde Çal’ın Bugünkü Konuğu Gülinler Olacak
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Evde Çal’ın Bugünkü Konuğu Gülinler Olacak
Etkinlik Rehberi

Evde Çal’ın Bugünkü Konuğu Gülinler Olacak

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Evde Çal’ın Bugünkü Konuğu Gülinler Olacak
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"Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin bugünki konuğu Gülinler olacak."

Red Bull’un resmi instagram hesabı üzerinden başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin bugünki konuğu Gülinler olacak. Sanatçının performansı bu akşam saat 21.30’da gerçekleşecek. Büyük Ev Ablukada grubu ile ismini duyuran ve kariyerine solo olarak devam eden müzisyen, ‘Dinozorlar’ ile, son single’ı ‘Teker Teker’ ile takipçilerini sevindirmişti.

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