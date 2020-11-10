Erkekler İçin El Ele Tutuşmak Ne İfade Eder?

Çünkü elleriniz kilitlendiğinde, vücut otomatik olarak oksitoksin, yani halk arasında bilinen adıyla 'aşk hormonu' salgılar. Bu her iki taraf için de geçerlidir, dolayısıyla partneriniz elinizi tutmaktan hoşlanıyorsa, bu durum size karşı iyi şeyler hissettiğinin göstergesidir.



El ele tutuşmanın birçok farklı yolu var



El ele tutuşmanın birkaç farklı yöntemi var, bunlar sadece size değil, etrafınızdakilere de birlikte olduğunuz mesajını gönderir. Örneğin, parmakları kenetleyerek el ele tutuşmak, birbirine mümkün olduğunca yakın olmayı istemekle ilgiliyken, daha gevşek bir tutuş, bir çiftin ilişkilerinin henüz başlangıç ​​aşamalarında olduğunu ve birbirlerini daha yakından tanımak istediğini gösterebilir. Bir erkek elinizi tutmaya başladığında, fiziksel bir bağlantı kurmaya çalıştığı anlamını çıkarabilirsiniz.



Elinizi her iki eliyle de tutuyorsa, tüm dikkatini size veriyor demektir. Eller birbirine sıkı sıkıya bağlıysa ancak parmaklar birbirine geçmemişse, muhtemelen sizi sahiplenmeye başlamıştır. Bir erkeğin sıkı bir şekilde elinizi tutması, ilişkide baskınlık kurmaya çalıştığına işaret ederken, gevşek bırakılmış kollar, "Seni çok seviyorum, mümkün olduğunca yakın olmak istiyorum ve herkesin bunu bilmesini istiyorum” mesajını verir.

El tutmak olumlu olabilir veya bir soruna işaret edebilir



Yürürken kolunuz birbirine değiyorsa, "'Biz biriz. Sokakta yürüyor olsak da elimizden geldiğince bağlı kalıyoruz" imajı çizer. Ancak, elleriniz yürürken farkında olmadan birbirine değiyorsa, bu başlangıçta flört etmenin getirilerinden biri sayılır.

Beden dili uzmanlarının da söylediği gibi, eğer partneriniz avucunu sizinkine bastırırsa, daha fazla bağlanmak istiyor demektir, bunun yanında boş bırakılmış avuç içi, sizi kaybetmekten korktuğunun bir göstergesidir.



En endişe verici olan ise, eğer partneriniz elini elinizin üstüne koyup bir süre sessiz kalıyorsa, size kötü bir haber vermek için hazırlanıyor olabilir.