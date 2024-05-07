İlişkide boşa kürek çekiyorsanız ‘Breadcrumbing’e uğruyor olabilirsiniz!

Aslında ‘ekmek kırıntısı’ anlamına gelen bu manipülasyon tekniği, partneri sürekli bir arada tutarak ilişkiyi sürdürme çabası gösteren ancak gerçek bir bağ oluşturmayan kişiler tarafından kullanılıyor. Bu teknik kişinin zamanla romantik ilişkiye girememesini ve girse bile mutlu olamayacağını, eksiğin, hatanın hep kendisinde olacağını düşündüren bir manipülasyon tekniği. İlişkilerde boşa kürek çekiyor, ne yaparsanız yapın bir yere varamıyormuşsunuz gibi hissediyorsanız, Breadcrumbing’e uğruyor olabilirsiniz.