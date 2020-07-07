El Ele Tutuşma Biçiminiz İlişkiniz Hakkında Ne Söylüyor?
Sevgiliniz/eşiniz ile el ele tutuşma şeklinizin ilişkiniz hakkında pek çok şey söylediğini biliyor musunuz?
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Peki siz nasıl el ele tutuşuyorsunuz ve tercihiniz ilişkiniz hakkında neler anlatıyor?
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İç içe geçmiş parmaklar
Vücut dili uzmanları, parmakları birbirine kenetlenmiş biçimde el ele tutuşan çiftler için, "İlişkilerinin güç dinamiğinde iyi bir denge var" diyor. Bu el ele tutuma biçimi, tarafların üstünlük kurmak için uğraşmadığı, dürüstlüğü, açık iletişime, güvene ve ortak hayat hedeflerine bağlı bir ilişkiyi anlatıyor.
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Sadece parmakların birleşmesi
Ellerin değil sadece parmakların buluştuğu bu şekil rahatlığı simgeliyor. Uzmanlar bu biçim için "Tarafların kişisel hayatlarını ve özel alanlarını korumak istediği mesajını alıyoruz" diyor.
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Avuçların birleştiği biçim
Avuçların birleştiği el ele tutuşma biçimi, iletişimde daha fazlasını talep eden tarafları simgeliyor. Bu ele ele tutuşma şekli kişiyi rahatlatıyor ve "Seni daha fazla tanımak istiyorum" mesajı veriyor.
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Omuz üzerinden sarılarak el ele tutuşma şekli
Erkeğin, kadının omzuna elini attığı ve omuz üzerinden ellerin birleştiği bu biçim, çiftlerin arasında bağı ve rahatlığı gösteriyor. Bu şekilde ele ele tutuşanlar için uzmanlar, "Sadece sevgili değil aynı zamanda arkadaş da olan, beraber çok eğlenen ve çok kolay iletişim kurabilen çiftler" diyor.