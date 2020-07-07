El Ele Tutuşma Biçiminiz İlişkiniz Hakkında Ne Söylüyor?

Omuz üzerinden sarılarak el ele tutuşma şekli Erkeğin, kadının omzuna elini attığı ve omuz üzerinden ellerin birleştiği bu biçim, çiftlerin arasında bağı ve rahatlığı gösteriyor. Bu şekilde ele ele tutuşanlar için uzmanlar, "Sadece sevgili değil aynı zamanda arkadaş da olan, beraber çok eğlenen ve çok kolay iletişim kurabilen çiftler" diyor.



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