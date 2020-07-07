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GeriAşk El Ele Tutuşma Biçiminiz İlişkiniz Hakkında Ne Söylüyor?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>El Ele Tutuşma Biçiminiz İlişkiniz Hakkında Ne Söylüyor?
Aşk
MAHMURE ÖZEL

El Ele Tutuşma Biçiminiz İlişkiniz Hakkında Ne Söylüyor?

Sevgiliniz/eşiniz ile el ele tutuşma şeklinizin ilişkiniz hakkında pek çok şey söylediğini biliyor musunuz?

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Peki siz nasıl el ele tutuşuyorsunuz ve tercihiniz ilişkiniz hakkında neler anlatıyor?

2İç içe geçmiş parmaklar
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İç içe geçmiş parmaklar

Vücut dili uzmanları, parmakları birbirine kenetlenmiş biçimde el ele tutuşan çiftler için, "İlişkilerinin güç dinamiğinde iyi bir denge var" diyor. Bu el ele tutuma biçimi, tarafların üstünlük kurmak için uğraşmadığı, dürüstlüğü, açık iletişime, güvene ve ortak hayat hedeflerine bağlı bir ilişkiyi anlatıyor.

3Sadece parmakların birleşmesi
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Sadece parmakların birleşmesi

Ellerin değil sadece parmakların buluştuğu bu şekil rahatlığı simgeliyor. Uzmanlar bu biçim için "Tarafların kişisel hayatlarını ve özel alanlarını korumak istediği mesajını alıyoruz" diyor.

4Avuçların birleştiği biçim
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Avuçların birleştiği biçim

Avuçların birleştiği el ele tutuşma biçimi, iletişimde daha fazlasını talep eden tarafları simgeliyor. Bu ele ele tutuşma şekli kişiyi rahatlatıyor ve "Seni daha fazla tanımak istiyorum" mesajı veriyor.

5Omuz üzerinden sarılarak el ele tutuşma şekli
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Omuz üzerinden sarılarak el ele tutuşma şekli

Erkeğin, kadının omzuna elini attığı ve omuz üzerinden ellerin birleştiği bu biçim, çiftlerin arasında bağı ve rahatlığı gösteriyor. Bu şekilde ele ele tutuşanlar için uzmanlar, "Sadece sevgili değil aynı zamanda arkadaş da olan, beraber çok eğlenen ve çok kolay iletişim kurabilen çiftler" diyor.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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