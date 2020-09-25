En Popüler Meme Estetik Uygulamaları

Meme büyütmede meme hacmi, boyutu ve dolgunluğu bir meme implantının cerrahi olarak yerleştirilmesi ile arttırılır. Meme dikleştirme cerrahisi genç ve yuvarlak görünüm ve şeklini kaybetmiş, sarkan, düz göğüslerin neden olduğu estetik göğüs problemlerini düzeltmek için yapılır. Sarkmanın primer nedenleri: yaş, genetik, gebelik/emzirme ve kilo değişimleridir; meme dikleştirme (mastopeksi) bu problemleri giderebilir. Çok hafif meme sarkma vakalarını meme büyütme tek başına iyileştirebilir. Ama bir noktadan sonra meme büyütme sarkma problemine çözüm olmaz, benzer şekilde göğüs dikleştirme, göğüslerin genel boyut veya şeklini arttırmaz. Eğer cerrahi amaçlarınız meme boyutunu arttırmak ve sarkan meme düzeltmekse göğüs dikleştirme ile birlikte göğüs büyütme prosedürünü aynı anda yaptırabilirsiniz (büyütme-mastopeksi).

Aşağıdaki özelliklere sahip kadınlarda meme büyütme ile birlikte dikleştirme uygun olmaktadır:

Küçük, sarkmaya başlamış memeler

Gebelik veya kilo oynamalarına bağlı olarak göğüslerde hacim kaybı ve gerilme

Uzamış veya pendülöz memeler

Asimetrik göğüsler

Şekil ve konturunu kaybetmiş memeler

Sarkık ve hacim kaybetmiş memeler

Sorunlu memeler için birçok meme büyütme seçeneği arasından seçim yapılabilir. Yeterli meme dokusuna sahip, sarkık memesi olan bir kadında sadece dikleştirme gerekebilir; ama memeler aynı anda hacim kaybedip, sarkarsa büyütme ile birlikte dikleştirme en iyi seçenektir.