En iyi Viking filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Herhangi bir film yapımı türünde olduğu gibi Viking filmleri de bir zamanların en popüler filmleri olmayı başarmıştır.

En iyi Viking Filmleri

Neredeyse hiç ilgi görmemiş bir tür, birden fazla tanrıya tapan ve denizleri yağmalayan ve fetheden İskandinav savaşçıları olan Vikinglerin hikayesini anlatıyor. Son zamanlarda, History Channel'daki Vikings ve Netflix’teki The Last Kingdom gibi iyi yönetilen tarihi dramalar nedeniyle Vikinglere olan ilgi artmıştır.

Viking türü, Dreamworks’ün son Ejderhanı Nasıl Eğitirsin animasyon serisi gibi her yıl piyasaya sürülen yeni filmlerle büyümeye devam ediyor. Türde 1958 epik filmi The Vikings gibi ikonik filmler ve Vikinglerin Asgard'a bir göreve gitmesini anlatan Monty Python filmi gibi daha komedi bir yaklaşım benimseyen bazı filmler var. Yani her tür hayran için çok çeşitli Viking filmleri var. Genç ya da yaşlı, herkes izlemek ve yeniden izlemek için favori bir film bulabilir ve birçok klasik artık çevrimiçi olarak da yayınlanabilir.

Erik The Conqueror (1961)

Fatih Erik, en ünlü Viking filmlerinden biri olan 1958 Amerikan filmi The Vikings'e gevşek bir şekilde dayanan bir İtalyan-Fransız destansı Viking hikayesidir. Destan, biri İngiltere'de, diğeri İskandinavya'da büyüyen, doğumda ayrılan bir çift kardeşi anlatmaktadır. İki kardeş, İngilizler ve Vikingler arasındaki bir savaşta birbirlerine karşı savaşmak zorunda kaldıklarında yeniden bir araya gelirler.

Erik The Viking (1989)

Monty Python'un Terry Jones'undan gelen bu komedi aksiyon-macera, İskandinav mitolojisine bir komedi merceğinden bakıyor. Film, artık köyleri yağmalamak istemeyen ve İskandinav tanrılarının evini efsanevi bir kurttan kurtarmak için Asgard'a gitmeye karar veren Viking Erik'i anlatıyor.

The Last King (2016)

The Last King, Norveç’te tahtın son varisi olan bir çocuğu korumakla görevlendirilen iki Viking'in macerasına ev sahipliği yapıyor. 13. yüzyıl ortamında şiddetlenen bir iç savaş, üçlü için gergin ve karlı bir macera yaratır. Film, tarihsel olarak en doğru film olmasa da, Norveç Viking tarihindeki gerçek olaylara dayanıyor.

Outlander (2008)

Outlander, başka bir dünyadan bir adam olan Kainan, Demir Çağı Vikingleri döneminde Norveç'e zorunlu iniş yaparsa ne olacağını araştırıyor. Ama Kainan yalnız değildir. Onu Moorwen adında bir yırtıcı getirmiştir. Düşmanını öldürmek için bir asker olarak yemin eden Kainan, onu yenmek için ileri teknolojisini Viking silahlarıyla birleştirir.

The Long Ships (1964)

60'ların ortalarında çekilen bir Viking destanı filmi olan Uzun Gemiler , “Seslerin Anası” olarak adlandırılan altından yapılmış çok değerli bir çan ve onu elde etmeye çalışan iki güçlü adama odaklanıyor.

How To Train Your Dragon (2010)

DreamWorks Studios'un bu animasyon özelliği, Viking Çağı'nın gerçek macerasını ve büyüsünü mükemmel bir şekilde yakalıyor. Tüm ejderhaların en tehlikelilerinden biri olan Night Fury ejderhasını eğitmeyi başaran genç bir Viking çocuğu Hiccup'ın, köyüne yapılan saldırılara karşı mücadele ediyor.

The 13th Warrior (1999)

Kültürel tutum ve normların harmanlanmasına odaklanan bir başka film olan 13. Savaşçı, sürgündeki Müslüman bir büyükelçinin aniden bir Viking kervanının parçası olmasını konu alıyor. Ahmed ibn Fadlan aslen asi Norsemenlerin davranışlarından kafası karışmış, şaşırmış ve gücenmiştir, ancak seyahatlerinde daha fazla zorluğun üstesinden geldikçe güçlerine hayran kalır.

Thor (2011)

Thunder'ın Güçlü Tanrısı Thor, tahtı babası Odin'den devralacağı gün Asgard'dan sürgün edilir. Taç giyme töreni gününde Asgard'a ayak basarak eski bir anlaşmayı ihlal eden Buz Devleri'ne meydan okumaya cesaret ettiği için halkının topraklarından kovulur.

Valhalla Rising (2009)

Manyetik, ağır dövmeli Mads Mikkelsen, 11. yüzyılda İskandinavya'da geçen bu Viking destanında, yüzündeki ciddi yara nedeniyle “Tek Göz” adlı bir köleyi oynuyor. Kendisini hapseden adamlara karşı bir isyan başlatır ve Eirik'in yanı sıra Rab'bin sözünü yayan birkaç dini fanatiği ile birleşir.

The Vikings (1958)

Adından da anlaşılacağı gibi, bu filmi tamamen Vikingleri anlatıyor. Vikingler prenses Morgana'yı kaçırıyor ve onu kendi prenslerine gelin yapmak istiyor. Ancak olaylar istedikleri gibi ilerlemiyor.