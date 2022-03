En iyi Noan Centineo filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Gerçek adı "Noah Gregory Centineo" olan Noah Centineo 1996 yılında doğmuş genç Amerikalı sinema sanatçısı ve oyuncudur.

En İyi Noah Centineo Filmleri

Noah Centineo 09.05.1996 tarihinde Miami, Florida'da dünyaya gelmiştir. Noah Centineo kendini " yarı İtalyan, Hollandalı, biraz Kızılderili ve biraz da Porto Rikolu" olarak tarif etmiştir. Kariyerine modellik yaparak başlayan genç sanatçının 21 yaşına kadar fırtınalı ve çalkantılı bir hayatı olmuştur. Noah Centineo bir dergiye verdiği röportajında hayatının bu dönemini " gerçekten karanlık bir dönem" olarak tarif etmiştir.

Fakat genç oyuncu hayatının ileriki yıllarında sosyal sorumluluk projelerinde yer alan daha bilinçli ve olgun bir kişilik olarak geliştirmiştir. Hatta hayır kurumları için para toplamayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen "Favored Natıons" girişimini başlatmıştır.

Noah Centineo oyunculuk hayatına Dısney Channel'de oynayan sitcom'larda küçük rollerde yer alarak başlamıştır. Sanatçı 2009 yılında "The Gold Retrievers" isimli filmde başrolü oynadı ve Josh Peters karakterini canlandırdı.

Noah Centineo'nun bir diğer Disney Channel filmi 2014 tarihli "How to Build a Better Boy" da Jaden Stark olarak yer aldı. Yine 2014 yılında bir komedi dizisi olan "Growing up and Down" da Ben Eastman rolünü üstlendi.

Noah Centineo 2015 yılında "The Fosters" adlı drama dizisinde başrol oynadı ve Jesus Adam Foster karakterini canlandırdı. Sanatçı 2017 yılında "En İyi Yaz TV Yıldızı" ödülünü aldı. Noah Centineo daha sonra 2018 yılında 3 adet Netflix gençlik komedi filminde rol üstlendi. Rol aldığı bu filmler zamanla sanatçıyı üne kavuşturdu ve genç bir idol haline geldi.

Noah Centineo 2019 yılında Brooks Rattigan'ın bir başka romantik filmi olan "The Perfect Date"de başrol oynadı. Sanatçı daha sonra kariyerinde başarılı bir grafik çizerek devam etti ve dizilerin yanında başarılı sinema filmlerinde de rol aldı.

En Çok İzlenen Filmeler Listesi ve Öneriler

Model ve aktör olarak özellikle gençlerin severek takip ettiği Noah Centineo pek çok başarılı sinema filminde de rol aldı. Mutlaka izlenmesi gereken filmlerinden bazıları şunlardır:

Sevdiğim tüm erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek: Noah Centineo'nun başrol oynadığı filmin konusu şöyledir: Lara Jean, yaşamının en güzel yazını yaşamaktadır. Aslında her şey yolunda görünmektedir. Bir erkek arkadaşı olan Lara Peter ile ilişkisinden de çok memnundur. Güzel ve mutlu bir beraberlikleri vardır. O yaz babası komşuları ile evlenme kararı alır. Lara düğün hazırlıklarına yardım eder. Kız kardeşi Margo'un da yaz tatili için eve gelecek olması onu mutlu eder. Fakat hayatı ile ilgili bazı düşünceleri ve kaygıları vardır.

Charlie'nin Melekleri: Yıllar önce çekilmiş ve çok ses getirmiş olan eski bir filmin yeni uyarlaması olan bu filmin konusu ajanlar etrafında dönmektedir. Oyunculardan Kristen Stewart'a "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu " Cesar Ödülünü kazandıran film epeyce ses getirmiştir.

Black Adam: Fantastik, aksiyon tarzındaki bu filmde oyuncu Noah Centineo bir kez daha yeteneğini ve oyunculuğunu sergileme imkanı bulmuştur. İzlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır.